"У нас приказ бомбить. У вас есть два часа". Как стоматолог из Газы спас сотни соседей после предупреждения Израиля

«Даже если дом уцелел, коммунальных служб не осталось, канализация повреждена, булочных нет, супермаркета нет, нет воды и электричества», — говорит Махмуд.

Фото: BBC

Дом самого Махмуда был сильно поврежден, но уцелел. А района, в котором он 15 лет содержал свою стоматологическую клинику и стал уважаемым человеком, больше не существовало. Ему самому больше нечего было делать в Аль-Захре.

Он переехал в другой район Газы, где живет в доме у друга, переполненном людьми.

«Я не думаю о своей клинике или о своем доме, я лишь молюсь о том, чтобы выжить и продолжать жить, — говорит он. — Материальные вещи ничего не значат, ведь в любой момент можно погибнуть, так что мы больше ни о чем другом не думаем».

Известно, что Израиль предупреждает жителей Газы о бомбардировках при помощи телефонных звонков, текстовых сообщений или разбрасывая с воздуха листовки. Но в некоторых случаях люди говорят, что об ударах их заранее не предупредили.

Представители ЦАХАЛ заявили Би-би-си, что в рамках своей «миссии по уничтожению террористической организации ХАМАС [ЦАХАЛ] наносит удары по военным объектам в Секторе Газа».

Как говорится в заявлении, удары по военным объектам «регулируются соответствующими положениями международного права, включая принятие всех возможных мер предосторожности для снижения потерь среди гражданского населения».