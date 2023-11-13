С сентября недостаточные знания латышского языка констатированы у 35 учителей

Из них 14 - педагоги общего образования. Несоответствующие знания государственного языка выявлены также у 12 дошкольных педагогов, у восьми педагогов в образовательных учреждениях профессиональной направленности по спорту и одного педагога в учреждении специального образования.

Трудовые отношения с 14 педагогами прерваны, а 12 педагогов отстранены от работы на время. У девяти педагогов оформлен лист нетрудоспособности.

В сентябре и октябре IKVD провела оценку деятельности 74 учебных заведений. Посещая учреждение, эксперты Государственной службы качества образования проверяют, происходит ли образовательный процесс на латышском языке и осуществлял ли руководитель образовательного учреждения соответствующую профессиональную деятельность, чтобы обеспечить латышскую образовательную среду. В завершение проверки дополнительно определяется качество деятельности руководителя образовательного учреждения.

В день посещения в большинстве учебных заведений обучение проходило на латышском языке, а в трех учебных заведениях - на русском. В IKVD констатировали, что в 47% учебных заведений не проводилась систематическая оценка уровня владения педагогами латышским языком. О педагогах шести учебных заведений, которые, возможно, не обладают достаточными знаниями латышского языка, IKVD сообщила VVC.