Командир НВС: Если не наберется нужное число рекрутов, отбор будет проходить в случайном порядке

Он подтвердил, что до сих пор на участие в третьем призыве в СГО добровольно записались 170 человек. Прошел отбор, часть уже прошла необходимые медицинские проверки и готова начать службу в июле будущего года.

В то же время командир НВС подсчитал, что до 1 декабря нужно по меньшей мере 1000 человек, чтобы можно было отобрать примерно половину, потому что таков удельный вес отсева.

"Мы сделаем все, чтобы их мотивация повернулась в положительном направлении, и чтобы они могли вписаться в нашу службу так же, как и добровольцы, которые сегодня служат в НВС", - пообещал Калниньш.

Как уже сообщалось, третий призыв в СГО планируется создать из 480 молодых людей, и набор добровольцев планируется до декабря.

Во втором призыве, который завершился этим летом, было зарегистрировано 139 рекрутов. Они пришли в армию добровольно. 122 из них будут служить 11 месяцев в НВС, а 17 - пять лет в Земессардзе.

На третий призыв добровольцы могут подавать заявки уже сейчас, и его планируется завершить до 1 декабря. В ходе этого призыва необходимо укомплектовать 480 человек. Если зарегистрировать необходимое число рекрутов не удастся, то впервые с введения СГО отбор будет проходить по принципу случайного отбора.

Планируется, что рекруты третьего призыва, как и солдаты первого призыва, будут служить на Адажской базе. Они начнут службу в июле будущего года.

Как уже сообщалось, этим летом в ходе первого призыва в СГО присягу дал 251 молодой человек.