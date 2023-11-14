Командир НВС: Если не наберется нужное число рекрутов, отбор будет проходить в случайном порядке

Для того, чтобы третий призыв в Службу государственной обороны (СГО) охватил необходимое количество людей, возможно, придется задействовать систему случайного отбора, признал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в программе Латвийского телевидения "Šodienas jautājums".
Он подтвердил, что до сих пор на участие в третьем призыве в СГО добровольно записались 170 человек. Прошел отбор, часть уже прошла необходимые медицинские проверки и готова начать службу в июле будущего года.
В то же время командир НВС подсчитал, что до 1 декабря нужно по меньшей мере 1000 человек, чтобы можно было отобрать примерно половину, потому что таков удельный вес отсева.
"Мы сделаем все, чтобы их мотивация повернулась в положительном направлении, и чтобы они могли вписаться в нашу службу так же, как и добровольцы, которые сегодня служат в НВС", - пообещал Калниньш.
Как уже сообщалось, третий призыв в СГО планируется создать из 480 молодых людей, и набор добровольцев планируется до декабря.
Во втором призыве, который завершился этим летом, было зарегистрировано 139 рекрутов. Они пришли в армию добровольно. 122 из них будут служить 11 месяцев в НВС, а 17 - пять лет в Земессардзе.
На третий призыв добровольцы могут подавать заявки уже сейчас, и его планируется завершить до 1 декабря. В ходе этого призыва необходимо укомплектовать 480 человек. Если зарегистрировать необходимое число рекрутов не удастся, то впервые с введения СГО отбор будет проходить по принципу случайного отбора.
Планируется, что рекруты третьего призыва, как и солдаты первого призыва, будут служить на Адажской базе. Они начнут службу в июле будущего года.
Как уже сообщалось, этим летом в ходе первого призыва в СГО присягу дал 251 молодой человек.
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