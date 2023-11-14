В Эстонии трактор насмерть задавил бывшую сотрудницу предприятия: она шла навестить коллег

Серьезное ДТП произошло во дворе Muuga PM OÜ. Компания, занимающаяся производством, хранением, переработкой и реализацией продукции растениеводства и животноводства, а также оказанием сельскохозяйственных услуг, принадлежит группе Artiston.

Глава сельскохозяйственного сектора и член правления Марго Клаасмяги признал, что погибшая женщина была бывшей сотрудницей, пришедшей навестить своих коллег.

"Это неудачное стечение обстоятельств", - сказал он. Женщина долгое время работала в этой компании и в начале года уволилась. "Печальная история, мы выражаем соболезнования близким", - добавил Клаасмяги.

В деревне Мууга женщину сбил трактор Фото: Marianne Loorents

По словам представителя Раквереского полицейского участка Арго Вахула, авария произошла на площадке между сараями.

"Водитель трактора выполнял свою работу и не заметил пешехода из-за находящегося впереди устройства. Он наехал на 65-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель трактора был трезв и имел водительское удостоверение", - сказал он.

Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств аварии.