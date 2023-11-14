Живущий в Эстонии блогер получил предложение работать на российскую пропаганду. Комментарий стражей порядка

"Хотели бы предложить Вам сотрудничество. Мы ищем оператора, который будет помогать нам освещать события в Прибалтике и снимать интересные сюжеты", - написал Руслану Нафрамице человек, который представился продюсером видеоагентства Ruptly.

Фото: личный архив.

В комментарии Rus.Postimees Нафрамица сказал, что отреагировал на предложение с иронией, но после прочтения письма ему захотелось принять внеочередной душ. "На мой взгляд, это свидетельствует о низком уровне менеджеров среднего звена, которые получили задачу выйти на крупных инфлюенсеров в странах Балтии. При этом не удосужились, даже по открытым источникам, проверить политическую позицию тех блогеров, которым рассылают предложения", - сказал он. По его мнению, он не единственный живущий в Эстонии блогер, кто получил подобное предложение от Ruptly.

Руслан Нафрамица переехал в Эстонию из Румынии в 2015 году и завел видеоблог на YouTube, который успел набрать более 150 000 подписчиков. В своих видео Нафрамица рассказывает про жизнь в Эстонии и ближайших странах. Он также осудил войну России против Украины.

"Эти военные преступники оправдывают и поддерживают военную агрессию в отношении Украины. Ведут постоянную и слаженную деятельность по дезинформации и манипулированию информацией, которая направлена на страны Балтии. Злонамеренно искажая и подтасовывая факты, - объяснил Нафрамица, почему он не стал принимать предложение. - Любое сотрудничество с данной организацией является минимум постыдным и этически недопустимым. А максимум - преступным".

"Человек поступил правильно, отказавшись сотрудничать с Russia Today. Такое сотрудничество является нарушением международных санкций и, следственно, уголовным преступлением", - сказал Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп. По его словам, такая работа является экономическим ресурсом, предоставленным в распоряжение лица, находящегося под санкциями, а это грубое нарушение санкционного режима.

ЕС ввел санкции как в отношении руководителя "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, так и в отношении самой компании как российской платформы для пропаганды ненависти.