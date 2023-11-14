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Живущий в Эстонии блогер получил предложение работать на российскую пропаганду. Комментарий стражей порядка

rus.postimees.ee
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Russia Today.
Russia Today. Фото: LIONEL BONAVENTURE

Живущий в Эстонии блогер Руслан Нафрамица, который в интернете известен под никнеймом JuliuRou, получил предложение о сотрудничестве от российского видеоагентства Ruptly – дочернего предприятия Russia Today. По оценке Департамента полиции безопасности (КаПо), блогер подступил правильно, что не принял предложение, пишет Rus.Postimees.

"Хотели бы предложить Вам сотрудничество. Мы ищем оператора, который будет помогать нам освещать события в Прибалтике и снимать интересные сюжеты", - написал Руслану Нафрамице человек, который представился продюсером видеоагентства Ruptly.

Фото: личный архив.

В комментарии Rus.Postimees Нафрамица сказал, что отреагировал на предложение с иронией, но после прочтения письма ему захотелось принять внеочередной душ. "На мой взгляд, это свидетельствует о низком уровне менеджеров среднего звена, которые получили задачу выйти на крупных инфлюенсеров в странах Балтии. При этом не удосужились, даже по открытым источникам, проверить политическую позицию тех блогеров, которым рассылают предложения", - сказал он. По его мнению, он не единственный живущий в Эстонии блогер, кто получил подобное предложение от Ruptly.

Руслан Нафрамица переехал в Эстонию из Румынии в 2015 году и завел видеоблог на YouTube, который успел набрать более 150 000 подписчиков. В своих видео Нафрамица рассказывает про жизнь в Эстонии и ближайших странах. Он также осудил войну России против Украины. 

"Эти военные преступники оправдывают и поддерживают военную агрессию в отношении Украины. Ведут постоянную и слаженную деятельность по дезинформации и манипулированию информацией, которая направлена на страны Балтии. Злонамеренно искажая и подтасовывая факты, - объяснил Нафрамица, почему он не стал принимать предложение. - Любое сотрудничество с данной организацией является минимум постыдным и этически недопустимым. А максимум - преступным".

"Человек поступил правильно, отказавшись сотрудничать с Russia Today. Такое сотрудничество является нарушением международных санкций и, следственно, уголовным преступлением", - сказал Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп. По его словам, такая работа является экономическим ресурсом, предоставленным в распоряжение лица, находящегося под санкциями, а это грубое нарушение санкционного режима.

ЕС ввел санкции как в отношении руководителя "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, так и в отношении самой компании как российской платформы для пропаганды ненависти.

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