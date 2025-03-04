СМИ: Москва согласилась помочь США в переговорах с Ираном

По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в посредничестве Кремля в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшемся 12 февраля. По словам источников агентства в Москве, этот вопрос также обсуждался на переговорах в Эр-Рияде несколькими днями позже.

Белый дом не ответил на просьбу агентства о комментарии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва готова сделать все возможное, чтобы Вашингтон и Тегеран решили все проблемы путем переговоров.

После победы Трампа на выборах газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана. Однако в феврале Трамп заявил, что предпочел бы достичь соглашения с Тегераном.

Иран возобновил разработку ядерного оружия в 2019 году после выхода США из ядерной сделки между Ираном и мировыми державами.

Согласно отчетам американской разведки, опубликованным газетой The New York Times в феврале 2025 года, иранские инженеры изучают более короткий путь к созданию ядерного оружия, который займет "несколько месяцев, а не год или больше".

Иран полностью вышел из ядерного соглашения в январе 2020 года после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде американскими войсками по приказу Трампа.

Bloomberg отмечает, что иранские власти выступают против сотрудничества с Вашингтоном. В феврале верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США были бы "нечестными и глупыми".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!