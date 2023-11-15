ЦАХАЛ начал операцию против ХАМАС в больнице "Аль-Шифа"

ВОЗ: Ситуация в госпитале - катастрофическая

Ранее Израиль заявил, что, по данным разведки, ХАМАС использует больницу и проходящие под ней туннели для маскировки военных операций. По всей видимости, там же удерживаются заложники, похищенные из Израиля. США заявили, что их собственная разведывательная информация подтверждает эти выводы. ХАМАС эти обвинения отрицает.

Президент США Джо Байден 13 ноября призвал Израиль обеспечить защиту клиники "Аль-Шифа". "Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больницы будет меньше разрушительных действий. Больница должна быть защищена", - сказал глава Белого дома, передает агентство AFP.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в результате ожесточенных боев между ЦАХАЛ и ХАМАС в секторе Газа больше невозможна работа больницы "Аль-Шифа". В клинике уже три дня нет электричества и воды, ситуация на месте опасная, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его данным, число летальных исходов среди пациентов резко возросло. Благотворительная организация "Врачи без границ" назвала ситуацию в клинике "катастрофической".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.