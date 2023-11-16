Пробиотики и пребиотики - где они прячутся и при каких заболеваниях могут нам помочь

Дисбаланс бактерий в кишечном тракте может служить причиной плохого самочувствия и различных заболеваний, в том числе нарушений работы нервной системы. Чтобы организм был способен полноценно выполнять свои функции, находящиеся в кишечном тракте хорошие и плохие бактерии должны быть сбалансированы. Больше о роли бактерий и о том, как сохранить их правильный баланс, рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Лайла Залите.
Все микроорганизмы, обитающие в организме человека - бактерии, вирусы и грибки - называются микробиомом. Его разделяют на две группы - хорошие и плохие бактерии. Оба типа бактерий должны находиться в равновесии. Микробиом состоит из различных видов бактерий, они присутствуют в органах дыхания, пищеварительном тракте, урогенитальном тракте, а также на коже.
Важность баланса микробиома
Микробиом кишечника отвечает не только за расщепление питательных веществ, но также за формирование иммунитета и энергии, синтез витаминов и обеспечение функционирования нервной системы. Чтобы это было возможно, самым важным является баланс хороших и плохих бактерий в микробиоме кишечника.
"На этот баланс влияют ежедневный рацион и режим дня, а также возраст человека, различные заболевания и окружающая среда. Все чаще причина дисбаланса и расстройств пищеварения напрямую связана с психоэмоциональным фактором - ежедневными стрессами и переживаниями. Его также можно нарушить применением антибиотиков.
При нарушении баланса бактерий, или микробиома, существует вероятность ожирения, а также риск возникновения различных заболеваний - сердечных и аутоиммунных, например, язвенного колита и воспаления кишечника, или болезни Крона.
Это также может влиять на работу нервной системы - чаще наблюдаются стресс, тревога, бессонница и депрессия", - рассказывает фармацевт Лайла Залите.
Чтобы микробиом кишечника функционировал полноценно, рацион следует разнообразить, нужно стараться включать в него больше клетчатки (овощи, фрукты, бобовые, ягоды, орехи) и исключить продукты, содержащие сахар и муку (торты, булочки, белый хлеб, печенье).
На микробиом позитивно влияют факторы здорового образа жизни,
например, длительный и качественный сон, регулярная и достаточная физическая активность (минимум 10 000 шагов в день), меры по снижению стресса и отказ от вредных привычек (курение, употребление алкоголя).
Что такое пробиотики и пребиотики?
Пробиотики - это живые бактерии, живущие в кишечном тракте, и их часто называют полезными бактериями, поскольку они помогают поддерживать здоровье, в свою очередь пребиотики действуют как их питательные вещества. Пробиотики могут разрушаться под действием температуры и соляной кислоты желудка, а пребиотики не разрушаются этими факторами. Обе бактерии также могут попадать в организм с пищей, например,
пробиотики содержатся в ферментированных продуктах - квашеной капусте и йогурте, приготовленных с использованием живых лактобактерий или бифидобактерий. А вот пребиотики есть в луке, чесноке, корне цикория, спарже, бананах, артишоках, кефире и сыре.
Однако если наблюдается дисбаланс обеих бактерий и изменить его только с помощью диеты невозможно, можно принимать как пробиотики, так и пребиотики с пищевыми добавками, которые можно найти в аптеках.
Пробиотики могут помочь при некоторых заболеваниях
"Пробиотики применяют как в профилактических целях, например, для уменьшения вызванных антибиотиками изменений или для профилактики женского микробиома, так и при различных острых и хронических заболеваниях, например, при лечении колита, синдрома раздраженного кишечника, бактериальной или вирусной диареи, заболеваний печени, проблем с пищеварением, чтобы уменьшить образование газов и метеоризма, а также для уничтожения хеликобактер пилори (H.pylori) в дополнительной терапии.
Пробиотики также помогают в улучшении иммунитета.
Однако не все пробиотики одинаковы и универсальны. У каждого конкретного пробиотика есть свои свойства", - отмечает фармацевт.
Наиболее популярные пробиотические штаммы:
1. Saccharomyces boulardii, или сахаромицеты буларди (живые дрожжевые грибки) - применяются для лечения острой инфекционной диареи, вызванной бактериями или вирусами, для лечения диареи и колита, вызванных антибиотикотерапией, для лечения синдрома раздраженного кишечника;
2. Bifidobacterium longum, или бифидобактерии - применяются для лечения синдрома раздраженного кишечника;
3. Lactobacillus plantarum, или лактобактерии - используются для улучшения микробиома женщин, например, для лечения и профилактики грибковых инфекций.
При наличии нарушений пищеварения и жалоб - боли в желудке, жжения в груди или желудке, диареи или запора - важно обратиться к врачу и выяснить причину, чтобы при необходимости можно было начать лечение своевременно.
Что следует учитывать при приеме пробиотиков, если для лечения заболевания назначены антибиотики
Прием пробиотиков рекомендуется начинать вместе с антибиотиками и продолжать еще как минимум в течение одной недели после приема антибиотиков, чтобы сохранить баланс кишечного микробиома в качестве профилактической меры.
Между применением антибиотиков и пробиотиков следует соблюдать промежуток не менее 2-3 часов, поскольку при их совместном применении эффект пробиотиков снижается или они не действуют вообще.
Эта рекомендация не распространяется на сахаромицеты, или дрожжевые грибки.
Также не рекомендуется принимать антибиотики вместе с горячей едой и напитками, так как под воздействием жары бактерии и грибки могут погибнуть.
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.
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