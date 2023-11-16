Пробиотики и пребиотики - где они прячутся и при каких заболеваниях могут нам помочь

Пробиотики могут помочь при некоторых заболеваниях

"Пробиотики применяют как в профилактических целях, например, для уменьшения вызванных антибиотиками изменений или для профилактики женского микробиома, так и при различных острых и хронических заболеваниях, например, при лечении колита, синдрома раздраженного кишечника, бактериальной или вирусной диареи, заболеваний печени, проблем с пищеварением, чтобы уменьшить образование газов и метеоризма, а также для уничтожения хеликобактер пилори (H.pylori) в дополнительной терапии.

Пробиотики также помогают в улучшении иммунитета.

Однако не все пробиотики одинаковы и универсальны. У каждого конкретного пробиотика есть свои свойства", - отмечает фармацевт.

Наиболее популярные пробиотические штаммы:

1. Saccharomyces boulardii, или сахаромицеты буларди (живые дрожжевые грибки) - применяются для лечения острой инфекционной диареи, вызванной бактериями или вирусами, для лечения диареи и колита, вызванных антибиотикотерапией, для лечения синдрома раздраженного кишечника;

2. Bifidobacterium longum, или бифидобактерии - применяются для лечения синдрома раздраженного кишечника;

3. Lactobacillus plantarum, или лактобактерии - используются для улучшения микробиома женщин, например, для лечения и профилактики грибковых инфекций.

При наличии нарушений пищеварения и жалоб - боли в желудке, жжения в груди или желудке, диареи или запора - важно обратиться к врачу и выяснить причину, чтобы при необходимости можно было начать лечение своевременно.

Что следует учитывать при приеме пробиотиков, если для лечения заболевания назначены антибиотики

Прием пробиотиков рекомендуется начинать вместе с антибиотиками и продолжать еще как минимум в течение одной недели после приема антибиотиков, чтобы сохранить баланс кишечного микробиома в качестве профилактической меры.

Между применением антибиотиков и пробиотиков следует соблюдать промежуток не менее 2-3 часов, поскольку при их совместном применении эффект пробиотиков снижается или они не действуют вообще.

Эта рекомендация не распространяется на сахаромицеты, или дрожжевые грибки.

Также не рекомендуется принимать антибиотики вместе с горячей едой и напитками, так как под воздействием жары бактерии и грибки могут погибнуть.

Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.