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Премьер Эстонии хочет стать следующим генсеком НАТО

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: JACQUES WITT / SIPA

Премьер-министр Кая Каллас заявила Politico во вторник, 14 ноября, на форуме по обороне, что она открыта для возможности стать следующим генеральным секретарем НАТО, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Politico пишет, что на оборонном форуме Каллас спросили, может ли она рассматриваться на пост следующего генсека НАТО, если нынешний лидер альянса Йенс Столтенберг покинет этот пост.

Каллас ответила на это утвердительно.

"Недавно я услышала такую ​​шутку: да, следующий генеральный секретарь должен быть из нового государства-члена - новое означает страну, которая состоит в НАТО уже 20 лет, он обязательно должен быть из страны, чьи расходы на оборону составляют 2% ВВП, и было бы хорошо, если бы это была женщина, поэтому логично, если бы это был Марк Рютте (премьер-министр Нидерландов - ред.)", - сказала Каллас.

Модератор форума назвал этот комментарий расплывчатым, а затем поинтересовался у Каллас, хочет ли она, чтобы ее рассматривали на пост генсека НАТО, на что она ответила утвердительно.

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