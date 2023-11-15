Премьер Эстонии хочет стать следующим генсеком НАТО

Politico пишет, что на оборонном форуме Каллас спросили, может ли она рассматриваться на пост следующего генсека НАТО , если нынешний лидер альянса Йенс Столтенберг покинет этот пост.

"Недавно я услышала такую ​​шутку: да, следующий генеральный секретарь должен быть из нового государства-члена - новое означает страну, которая состоит в НАТО уже 20 лет, он обязательно должен быть из страны, чьи расходы на оборону составляют 2% ВВП, и было бы хорошо, если бы это была женщина, поэтому логично, если бы это был Марк Рютте (премьер-министр Нидерландов - ред.)", - сказала Каллас.