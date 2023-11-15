Статистика несчастных случаев на работе уже десять лет остается стабильно высокой

В 2022 году на производстве произошло 243 тяжелых несчастных случая и 29 несчастных случаев со смертельным исходом, тогда как годом ранее их было 248 и 38 соответственно.

За девять месяцев 2023 года в результате несчастных случаев на производстве погибли 14 работников, а тяжелые травмы за тот же период получили 148 человек. Не наблюдается существенного улучшения ситуации и в более долгосрочной перспективе: даже за десятилетний период статистика несчастных случаев на производстве остается неизменной.

Для повышения осведомленности работодателей и работников в вопросах охраны труда - особенно в тех отраслях, где риск несчастных случаев на производстве высок, - VDI на следующей неделе начнет информационную кампанию "Будь уверен, что работа безопасна!".

За прошедшие годы охрана труда в Латвии претерпела значительные изменения: сначала основное внимание уделялось физической безопасности на рабочем месте, затем стали внедряться эргономические решения (адаптация рабочего процесса и рабочей среды к умственным и физическим возможностям человека). Сегодня коренные изменения условий труда, вызванные стремительным развитием информационных технологий, включая искусственный интеллект и роботизированный труд, становятся все более актуальными, что ставит на повестку дня тему психоэмоционального здоровья и адаптации сотрудников к серьезным изменениям.