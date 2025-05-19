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Найдено тело утонувшего в Даугаве Яниса

Спасатели VUGD
Спасатели VUGD Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 19 мая, в Даугаве было найдено тело утонувшего Яниса Гайлитиса, сообщила в соцсетях сестра супруги погибшего мужчины Лаума.

В сообщении говорится, что тело утонувшего Яниса сегодня нашли сестра и брат Яниса, когда они исследовали воды Даугавы.

Близкие выражают благодарность всем, кто помогал в поисках Яниса.

"Мы знали, что мы найдем, и сделать это удалось. Да упокоится душа Яниса с миром!" - написала Лаума.

Как уже сообщалось, 1 мая в Даугаве, напротив улицы Румбулас, перевернулась лодка с тремя людьми. Одному человеку удалось выбраться на берег собственными силами, еще одного на берег доставили спасатели, а третьего найти не удалось.

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