Найдено тело утонувшего в Даугаве Яниса

В сообщении говорится, что тело утонувшего Яниса сегодня нашли сестра и брат Яниса, когда они исследовали воды Даугавы.

Близкие выражают благодарность всем, кто помогал в поисках Яниса.

"Мы знали, что мы найдем, и сделать это удалось. Да упокоится душа Яниса с миром!" - написала Лаума.

Как уже сообщалось, 1 мая в Даугаве, напротив улицы Румбулас, перевернулась лодка с тремя людьми. Одному человеку удалось выбраться на берег собственными силами, еще одного на берег доставили спасатели, а третьего найти не удалось.