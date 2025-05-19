Инфографика Из избирательных списков вычеркнуты 48 кандидатов в депутаты

На момент окончания подачи списков кандидатов на 731 место депутатов местных самоуправлений претендовали 5 975 кандидатов, а теперь их число сократилось до 5 927.

Как сообщалось ранее, четыре кандидата исключены из партийных списков в Саулкрастском самоуправлении, по три кандидата - в Даугавпилсе, Огре, Риге и Салдусском самоуправлении.

Если в конце апреля в 18 самоуправлениях не было исключенных из списков кандидатов, то теперь исключенных кандидатов нет в 15 самоуправлениях.

Помимо двух кандидатов, о которых уже сообщалось, два кандидата были исключены из избирательных списков в Сигулдском самоуправлении и по одному - в Краславском и Ливанском самоуправлениях.

Например, в Лиепае третий номер партии "Латвия на первом месте" Александр Валюмс был исключен из списка из-за неправильного указания рода занятий.

В ЦИК пояснили агентству LETA, что не собирают информацию об исключенных кандидатах.