Начата проверка по решению прокурора по делу Герберта Цукурса

В 2019 году Совет еврейских общин Латвии и несколько пострадавших обратились к генеральному прокурору с просьбой возобновить уголовный процесс. Заявление было основано на новых обстоятельствах, включая показания частного лица, проживающего в Израиле, которое лично видело Цукурса и наблюдало за его действиями в Рижском гетто во время конвоирования заключенных на Румбулу.

После этого Генпрокуратура отменила свое решение о закрытии процесса. Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что решение было принято преждевременно, до того, как были проведены все возможные следственные и процессуальные меры для сбора и проверки доказательств, предусмотренные Уголовным законом. Было возобновлено досудебное следствие.

В конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис, основываясь на положении Уголовно-процессуального закона, вновь принял решение о прекращении уголовного преследования. Это решение было принято потому, что в действиях Цукурса отсутствует состав преступления, заявили в прокуратуре.

В январе 2024 года старший прокурор Марис Лея, посчитав, что в оценке доказательств были допущены ошибки, отменил решение о прекращении уголовного преследования и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.

4 апреля этого года Лочмелис прекратил уголовное преследование, поскольку пришел к выводу, что действия Цукурса не являются уголовным преступлением по статье Уголовного закона "Геноцид".

Цукурс родился в 1900 году в Лиепае, а умер в 1965 году в Уругвае. Он был известным авиатором и офицером. В 30-е годы Цукурс стал знаменит в связи с полетами на самодельных самолетах из Латвии в Гамбию и Японию.