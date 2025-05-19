12 мая Сидоров сообщил, что в порту не видно украинских бензиновых танкеров, хотя они постоянно находились в порту. В тот же день мужчина прислал фотографию, на которой видны песчаное поле и черная машина за забором в рижском парке Победы. Сидоров сообщил, что в указанном месте идут работы по сносу памятника, и заявил, что личный автомобиль рабочего, осуществлявшего снос, спрятан среди груд песка.

Дальнейшее описание обвинения показывает, что Сидоров отправил в Telegram информацию о военных кораблях и что, по наблюдениям других таксистов, аэропорт был полон военнослужащих. Мужчина также прислал фотографию автомобиля с наклейкой с перечеркнутой головой Путина на багажнике, а также фото витрины магазина в центре Риги, где изображена вывеска в цветах украинского флага с надписью на русском языке "Русский военный корабль, иди на*уй".

11 июня Сидоров передал информацию, что в этот день поступило много заказов от военнослужащих, направлявшихся из Риги на базу в Лиелварде. Он утверждал, что военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения и ехали на базу из баров.

Не только сбор информации

20 июня Сидоров отправил информацию о том, что на нефтяном терминале полно "украинских туристов", и спросил, нет ли чего такого, что "можно туда подложить, чтобы оно взорвалось или загорелось через час".