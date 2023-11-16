Наемникам на границе Эстонии и России дадут четверть миллиона евро

Власти Псковской области выделят больше 250 000 евро на так называемых "добровольцев", которых отправят охранять границу с Эстонией. Rus.Postimees ранее рассказывал, что "ловить диверсантов" отправят даже школьников.
Почти 25 миллионов рублей (258 тысяч евро по нынешнему курсу - прим.ред.) запланировано в 2024 году на функционирование отряда теробороны "Дружина" в Псковской области.
"Субсидия АНО (автономная некоммерческая организация - прим.ред.) "Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» на осуществление деятельности из бюджета Псковской области на 2024 год составит 24 млн 983 тысячи рублей", - сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на проект бюджета граничащего с Эстонией региона РФ.
Траты на так называемых "добровольцев-пограничников" на будущий год почти втрое превышают первоначальную сумму. Ранее сообщалось, что им дадут 9 миллионов бюджетных рублей (93 тысячи евро - прим.ред.). Аналогичное увеличение финансирования лесных «дружинников» ранее состоялось в рамках бюджетных трат 2023 года.
"В октябре 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четыре раза увеличил объем запланированных в 2023 году на отряд теробороны "Дружина" средств - с 9,7 млн рублей до 39,8 млн рублей", - отмечает "Псковская губерния".
Летом 2023 года Ведерников, который в начале нулевых обвинялся в похищении человека, у которого он вымогал деньги, сообщил о создании добровольной дружины для охраны границы с Эстонией, куда принимают даже 14-летних детей. Rus.Postimees рассказывал, кто курирует эту работу в администрации Ведерникова.
Идею финансирования добровольцев-пограничников на фоне разгрома в Украине ударной группировки российской армии в 2022 году представил бывший директор ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Rus.Postimees рассказывал в июле 2023 года, что бюджетные деньги на эти структуры с непонятными полномочиями выделяют и власти Ленинградской области.
После того, как стоянка военных самолетов на псковском аэродроме "Кресты" в конце августа была атакована десятками дронов, в результате чего, по данным Rus.Postimees, были потеряны шесть самолетов Ил-76, используемые 76-ой десантно-штурмовой дивизией, в Псков зачастили высокопоставленные чиновники из Москвы, которые стали обещать финансовую поддержку региона.
После переутверждения в сентябре в статусе губернатора Псковской области Михаил Ведерников пожаловался на прекращение Эстонией и Латвией финансирования совместных проектов.
Однако после того, как Псковскую область покинул "митрополит всея Лубянка" Тихон Шевкунов, который управлял местной митрополией РПЦ, визиты столичных чиновников на Псковщину прекратились.
Как связаны эстонский митрополит РПЦ Евгений и "духовник Путина" Шевкунов, которого сослали из Пскова в Крым, в интервью Rus.Postimees рассказал Андрей Кураев
В 2022 году псковский губернатор Ведерников агитировал жителей Эстонии переезжать в Россию, обещая отправлять бесплатные автобусы к границе для тех, кто решит переехать.
В начале ноября 2023 года ФСБ, которая в том числе отвечает за государственную границу, предупредила жителей приграничных с Эстонией и Финляндией районов, а также иностранцев о проверках документов. Незадолго до этого стало известно, что Россия выделяет финансирование на "политическую работу" с жителями Вырумаа.
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