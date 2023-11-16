Наемникам на границе Эстонии и России дадут четверть миллиона евро

Идею финансирования добровольцев-пограничников на фоне разгрома в Украине ударной группировки российской армии в 2022 году представил бывший директор ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Rus.Postimees рассказывал в июле 2023 года, что бюджетные деньги на эти структуры с непонятными полномочиями выделяют и власти Ленинградской области.

Российские реконструкторы в Ростовской области изображают казаков, которые исторически помогали Москве охранять границы, февраль 2020 года. Фото: SCANPIX

После того, как стоянка военных самолетов на псковском аэродроме "Кресты" в конце августа была атакована десятками дронов, в результате чего, по данным Rus.Postimees, были потеряны шесть самолетов Ил-76, используемые 76-ой десантно-штурмовой дивизией, в Псков зачастили высокопоставленные чиновники из Москвы, которые стали обещать финансовую поддержку региона.

После переутверждения в сентябре в статусе губернатора Псковской области Михаил Ведерников пожаловался на прекращение Эстонией и Латвией финансирования совместных проектов.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев), губернатор Псковской области Михаил Ведерников и помощник Путина Владимир Мединский на церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", Псковская область, 2021 год. Фото: сайт президента РФ

Однако после того, как Псковскую область покинул "митрополит всея Лубянка" Тихон Шевкунов, который управлял местной митрополией РПЦ, визиты столичных чиновников на Псковщину прекратились.

Как связаны эстонский митрополит РПЦ Евгений и "духовник Путина" Шевкунов, которого сослали из Пскова в Крым, в интервью Rus.Postimees рассказал Андрей Кураев

В 2022 году псковский губернатор Ведерников агитировал жителей Эстонии переезжать в Россию, обещая отправлять бесплатные автобусы к границе для тех, кто решит переехать.

В начале ноября 2023 года ФСБ, которая в том числе отвечает за государственную границу, предупредила жителей приграничных с Эстонией и Финляндией районов, а также иностранцев о проверках документов. Незадолго до этого стало известно, что Россия выделяет финансирование на "политическую работу" с жителями Вырумаа.