Поиски пропавшей Анны: создан специальный информационный листок

Подготовлены буклеты для информирования жителей о пропавшей Анне Янсоне, которые всех желающих призывают разместить или иным образом распространить, сообщил в соцсети Х (ранее - Twitter) муж Анны Янсоне Юрис.
"Мы подготовили буклеты для информирования населения, завтра начнем их размещение. При желании смело распечатывайте и вы, распространяйте или делитесь в своем районе!
Я также ввел общедоступный телефонный номер для поиска - 27020337. Если есть информация, дайте знать".
К записи также приложена ссылка для скачивания информационного листка.
Esam sagatavojuši lapas iedzīvotāju informēšanai, rīt sāksim izvietošanu.— Džuris (@TontonsB) November 15, 2023
Ja vēlaties, droši drukājiet arī jūs un izlieciet vai daliet savā apkārtnē!
Esmu arī ieviesis publisku tel nr meklēšanas jautājumiem — 27020337. Ja ir info, dodiet ziņu!https://t.co/PV3CMZSJ2h
Ранее Юрис Эвертовскис поделился неопубликованными до этого фотографиями супруги, которые могли бы помочь идентифицировать ее.
Он написал, что это фотографии 2021 или 2022 года.
Izdevās sameklēt dažas pazudušās Annas bildes. Šīs ir no 2021. un 2022. Varbūt vēlāk dabūšu arī svaigākas, bet mūsu gados jau tā strauji nemainās. pic.twitter.com/TJRGBKJuf4— Džuris (@TontonsB) November 13, 2023
14 ноября Юрис также нашел снимки, сделанные в этом году.
Nu ir arī no 2023. gada augusta. Paldies Mārai Jubertei, kura mūsu ģimeni bildējusi katru gadu! https://t.co/F29viqKfEx pic.twitter.com/A0LU31Ih64— Džuris (@TontonsB) November 13, 2023
Ранее уже сообщалось, что до сих пор активно продолжаются поиски Анны Янсоне 1989 года рождения. 12 ноября была проведена поисковая операция в Национальном парке Кемери, к которой присоединились и журналисты Apollo.lv.
Видео: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Фото: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Bezvēsts.lv подчеркивает, что территория поиска очень большая, поэтому необходимо подкрепление.
Видео: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Видео: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.
Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.
Госполиция призывает откликнуться жителей, которые могли видеть женщину или располагают любой полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Информировать полицию можно, позвонив по номеру телефона 110.
Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10)
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