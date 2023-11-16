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Поиски пропавшей Анны: создан специальный информационный листок

rus.tvnet.lv
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Буклет для поисков Анны Янсоне
Буклет для поисков Анны Янсоне Фото: Informatīvais materiāls par pazudušo Annu.

Подготовлены буклеты для информирования жителей о пропавшей Анне Янсоне, которые всех желающих призывают разместить или иным образом распространить, сообщил в соцсети Х (ранее - Twitter) муж Анны Янсоне Юрис.

"Мы подготовили буклеты для информирования населения, завтра начнем их размещение. При желании смело распечатывайте и вы, распространяйте или делитесь в своем районе!

Я также ввел общедоступный телефонный номер для поиска - 27020337. Если есть информация, дайте знать".

К записи также приложена ссылка для скачивания информационного листка.

Ранее Юрис Эвертовскис поделился неопубликованными до этого фотографиями супруги, которые могли бы помочь идентифицировать ее.

Он написал, что это фотографии 2021 или 2022 года.

14 ноября Юрис также нашел снимки, сделанные в этом году.

Ранее уже сообщалось, что до сих пор активно продолжаются поиски Анны Янсоне 1989 года рождения. 12 ноября была проведена поисковая операция в Национальном парке Кемери, к которой присоединились и журналисты Apollo.lv.

Видео: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери

Фото: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери

Bezvēsts.lv подчеркивает, что территория поиска очень большая, поэтому необходимо подкрепление.

Видео: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери

Видео: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери

Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.

Госполиция призывает откликнуться жителей, которые могли видеть женщину или располагают любой полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Информировать полицию можно, позвонив по номеру телефона 110.

Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10)

 

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