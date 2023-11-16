Поиски пропавшей Анны: создан специальный информационный листок

Ранее уже сообщалось, что до сих пор активно продолжаются поиски Анны Янсоне 1989 года рождения. 12 ноября была проведена поисковая операция в Национальном парке Кемери, к которой присоединились и журналисты Apollo.lv.

Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.

Госполиция призывает откликнуться жителей, которые могли видеть женщину или располагают любой полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Информировать полицию можно, позвонив по номеру телефона 110.

Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10)