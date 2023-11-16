Чехия заморозила все российские государственные активы

Киев приветствовал решение Праги

"Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Я аплодирую этому принципиальному шагу и благодарю моего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать примеру (Чехии. - Ред.). Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и разрушения", - написал в соцсети X министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Чехия стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость. Липавский заявил, что власти страны будут стремиться распространить этот опыт на весь Евросоюз. Глава чешской дипломатии добавил, что не ожидает зеркальных мер от России: "У меня нет данных о том, чтобы Чехия имела аналогичные активы в Москве. И главное, мы не ведем агрессивную войну против наших соседей, поэтому я не вижу, на каком основании может быть сделан ответный шаг".