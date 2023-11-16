21 ноября в Риге пройдет мемориальное мероприятие, посвященное памяти погибших в золитудской трагедии, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
21 ноября пройдет мероприятие в память десятилетия трагедии в Золитуде
Мероприятие пройдет на памятном месте, которое в настоящее время преобразуется в парк памяти.
Выступят хор Ave sol и виолончелист Ивар Безпрозванов.
После памятного концерта в небо будут направлены 54 лазерных луча, символизирующих 54 человек, погибших в этой трагедии. В память о жертвах трагедии будут включены пожарные сирены.
После памятного мероприятия посетители смогут возложить цветы и зажечь свечи.
21 ноября при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде 54 человека погибли и десятки получили серьезные травмы. За десять лет дело в отношении виновных прошло две судебные инстанции, но до сих пор не вынесен окончательный приговор. В первых двух инстанциях виновным был признан только инженер-строитель Ивар Сергетс.
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