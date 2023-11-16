Reuters: Иран способен создать три атомные бомбы

Иран не выполняет требования МАГАТЭ

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с "группой шести" в составе США, России, Китая, Великобритании, Германии и Франции. План предусматривал постепенно снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы. Однако в 2018 году США под руководством Трампа объявили о выходе из соглашения. Тегеран в ответ начал отказываться от соблюдения своей части договора.

Год назад Совет МАГАТЭ потребовал от Ирана провести расследование по поводу следов урана, найденных на трех незадекларированных Тегераном объектах. Впоследствии МАГАТЭ убрало один объект из списка, но прогресса в расследовании достигнуто не было. Лишь частично было выполнено в этом году соглашение о переустановке оборудования для мониторинга, включая камеры наблюдения, снятые в прошлом году иранской стороной. Наконец, в сентябре Тегеран отозвал аккредитацию у некоторых инспекторов МАГАТЭ.