До 30 ноября граждане РФ, не сдавшие экзамен, могут подать документы на ВНЖ

Если эти лица не подадут в PMLP документы для продолжения легального проживания в стране, им придется покинуть территорию Латвии.

"Мы еще раз призываем не откладывать консультации со специалистами управления и подачу документов на последний момент. Если документы не будут поданы до 30 ноября, пребывание человека в Латвийской Республике станет незаконным", - заявила глава PMLP Майра Розе.

Важно отметить, что документы можно подать, если на человека распространяется действие закона "О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике" или одно из оснований для подачи заявления на получение постоянного или временного ВНЖ, предусмотренных законом об иммиграции.

Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что граждане России, не сдавшие по уважительным причинам экзамен на знание латышского языка, могут ходатайствовать о получении вида на жительство на срок до двух лет.

Человек может подать заявление о получении ВНЖ в Латвии на срок до двух лет, если он ранее сдавал экзамен на знание государственного языка, но не смог его сдать и записался на повторный экзамен.

Поправки также предусматривают, что лицо, успешно сдавшее экзамен по государственному языку, но не сумевшее получить статус постоянного жителя Европейского союза из-за долгого отсутствия или недостаточных финансовых ресурсов, может подать заявление на получение нового постоянного вида на жительство.