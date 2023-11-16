Сторонник Путина и криптовалютчик: кто зарабатывает на фейках о войне Израиля с ХАМАС

Более того, Хинкл отрицает совершенные ХАМАС преступления. Он утверждает, что посетители фестиваля Supernova в Израиле не были убиты боевиками, а погибли в результате перекрестного огня боевиков и израильской полиции. «Хамас не виноват в зверствах 7-го октября», — гласит его твит.

Это не соответствует действительности: видеозаписи, верифицированные журналистами Би-би-си, показывают, как боевики ХАМАС расстреливают безоружных мирных жителей.

Хинкл распространил фейк о числе жертв в Израиле Фото: BBC

Контекст Фото: BBC

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В разговоре с Би-би-си Джексон Хинкл заявил, что он распространяет правду о конфликте — и высказывался о нем и прежде на других платформах.

«Я ни на чем не пытаюсь нажиться», — сказал Хинкл, добавив, что «лучше зарабатывать, говоря правду, чем распространяя ложь об этих важных проблемах».

Я спросил его, почему он пытается выступать экспертом, не зная арабского и иврита, не проведя время в регионе и не имея соответствующего образования.

Хинкл в ответ сказал, что «эксперты и мейнстримные СМИ — вовсе не эксперты» и начал спекулировать о связях между ними и ЦРУ, МИ-5 и ЦАХАЛ.

«Новая элита»

Хинкл — не единственный инфлюенсер, пытающийся выступать источником новостей о войне Израиля и ХАМАС без соответствующего опыта, знаний и образования.