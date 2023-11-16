Сторонник Путина и криптовалютчик: кто зарабатывает на фейках о войне Израиля с ХАМАС

С момента нападения ХАМАС на Израиль главным источником информации об этом конфликте в социальной сети X (бывший твиттер) стала группа пользователей безо всякой экспертизы в регионе. Их посты стали самыми популярными новостными сообщениями об этой войне на платформе в октябре.
Эти инфлюенсеры набрали миллионы подписчиков, регулярно распространяя неподтвержденную информацию, вырванные из контекста или фейковые видео и фото, а порой даже отрицая преступления ХАМАС.
Эксперты в области дезинформации говорят, что группа зарабатывает на своей популярности, пользуясь новыми функциями сети X, такими как платная подписка и рекламные выплаты.
Как американский сталинист стал обличать Израиль
Лидирует среди новых инфлюенсеров Джексон Хинкл, 24-летний американец, известный в первую очередь пламенной любовью к президенту России Владимиру Путину и советскому лидеру Иосифу Сталину.
С момента атаки ХАМАС на Израиль число подписчиков Хинкла в X выросло в четыре раза — до двух миллионов. Его посты набрали самое большое число просмотров, ретвитов, лайков и комментариев среди всех постов в бывшем твиттере об этом конфликте.
За это время он получил больше 20 млн ретвитов и написал 75% (то есть 15 из 20) самых популярных постов о войне с начала октября. Эти данные получила компания Logically, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа дезинформации.
Этот рост связан с характером его постов: Хинкл распространяет неподтвержденную и ложную информацию, а также регулярно делится видео и фото с ранеными и убитыми детьми и разрушенными домами. Это привлекает массовую аудиторию, вызывая эмоциональный отклик.
При этом у Хинкла нет никаких экспертных знаний о конфликте. Он начал свою активистскую карьеру как эколог и в возрасте семнадцати лет был упомянут в числе юных энтузиастов окружающей среды на страницах глянцевого журнала Teen Vogue.
Однако популярность пришла к молодому человеку, когда он провозгласил себя MAGA-коммунистом — то есть коммунистом и одновременно сторонником Дональда Трампа, экс-президента США. Коммунизм Хинкл понимает как поддержку Путина, прославление Сталина и «лысенковщины» — лженаучной кампании против генетики.
До 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, Хинкл был в первую очередь известен повторением основных тезисов кремлевской пропаганды: он обличал «нацистов в Киеве» и без всяких реальных доказательств обвинял президента Украины Владимира Зеленского в наркотической зависимости.
Он также сделал достоянием публичности свои отношения с победительницей конкурса «Мисс Россия» и стал появляться в эфирах российских «Первого канала» и RT. Государственная «Российская газета» цитирует его как «американского журналиста».
Но после нападения ХАМАС Джексон Хинкл переключился на этот конфликт. Каждый день с начала войны он публикует десятки постов, в которых приравнивает Израиль к «Исламскому государству» и «Аль-Каиде» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России и многих других странах мира).
Ряд постов Хинкла, проанализированных Би-би-си, распространяет фейки.
Один твит, например, использует видео израильского авиаудара по Газе для иллюстрации событий в Сирии.
Другой цитирует расследование Haaretz, либеральной израильской газеты, якобы установившее, что в атаке ХАМАС погибло 900 израильтян, а не 1200 — и половина из них были военнослужащими. На самом деле такого расследования не существует, и Haaretz назвала подобные утверждения наглой ложью. Это не помешало твиту набрать больше 5 млн просмотров — и он доступен до сих пор.
Более того, Хинкл отрицает совершенные ХАМАС преступления. Он утверждает, что посетители фестиваля Supernova в Израиле не были убиты боевиками, а погибли в результате перекрестного огня боевиков и израильской полиции. «Хамас не виноват в зверствах 7-го октября», — гласит его твит.
Это не соответствует действительности: видеозаписи, верифицированные журналистами Би-би-си, показывают, как боевики ХАМАС расстреливают безоружных мирных жителей.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
В разговоре с Би-би-си Джексон Хинкл заявил, что он распространяет правду о конфликте — и высказывался о нем и прежде на других платформах.
«Я ни на чем не пытаюсь нажиться», — сказал Хинкл, добавив, что «лучше зарабатывать, говоря правду, чем распространяя ложь об этих важных проблемах».
Я спросил его, почему он пытается выступать экспертом, не зная арабского и иврита, не проведя время в регионе и не имея соответствующего образования.
Хинкл в ответ сказал, что «эксперты и мейнстримные СМИ — вовсе не эксперты» и начал спекулировать о связях между ними и ЦРУ, МИ-5 и ЦАХАЛ.
«Новая элита»
Хинкл — не единственный инфлюенсер, пытающийся выступать источником новостей о войне Израиля и ХАМАС без соответствующего опыта, знаний и образования.
Марио Навфал живет в Дубае и занимается криптовалютами, а прежде он создавал стартап в области кухонных приборов и здорового образа жизни. Тем не менее, владелец Х Илон Маск рекомендовал его как источника новостей, в том числе о России, — и благодаря этим рекомендациям Навфал набрал больше миллиона подписчиков в этой соцсети.
Навфал активно освещает конфликт на Ближнем Востоке, не поддерживая одну из сторон. Его почти круглосуточные посты, начинающиеся со слов «СРОЧНО!», часто не ссылаются на оригинальный источник и повторяют неверную информацию.
Так, он опубликовал видео ракетных ударов по Сирии, утверждая, что они показывают события в Газе. Этот пост был позже удален, но другой, ложно утверждающий, что ХАМАС взял в плен израильского генерала, набрал больше 18 млн просмотров и все еще доступен. Навфал не ответил на запрос Би-би-си.
Среди других инфлюенсеров, активно комментировавших этот конфликт, — Колин Раг и Dom Lucre (настоящее имя Доминик Макги), оба — сторонники Дональда Трампа. Сейчас они имеют больше 700 тыс. и больше 600 тыс. подписчиков соответственно, прибавив в популярности благодаря постам об Израиле и Газе.
При этом Раг повторял ложные сообщения о том, что бойцы ливанской «Хезболлы» пересекли границу Израиля на парапланах. Dom Lucre постил старые видео из Газы для иллюстрации событий в Сирии и представлял католическое мероприятие в Польше как митинг в поддержку Израиля.
В ответ на запрос Би-би-си МакГи (Dom Lucre) заявил, что перестал освещать этот конфликт, и отверг обвинения в попытках заработать на чужом страдании. Раг не ответил на наш запрос.
Еще одна категория пользователей, получивших сотни тысяч новых пользователей на освещении конфликта, — анонимные страницы, которые публикуют видео боев и обстрелов и неподтвержденные сообщения. Илон Маск лично рекомендовал два таких аккаунта как надежные источники информации о войне: OSINTdefender и WarMonitor.
Оба этих аккаунта имеет историю распространения фейков — например, они постили фотографии взрыва перед Пентагоном, оказавшиеся продуктом нейросети. Кроме того, один из этих аккаунтов в прошлом писал антисемитские комментарии.
Через некоторое время Маск удалил свой твит с рекомендацией этих аккаунтов.
По данным доклада Вашингтонского университета, именно инфлюенсеры и анонимы стали главными источниками новостей о войне Израиля и ХАМАС в X на английском языке. Исследователи назвали их «новыми элитами» сети.
Зарабатывая на лайках и ретвитах
Корреспондент Би-би-си Шаян Сардаризаде отслеживает и развенчивает популярные фейки о конфликте в Израиле и Газе.
«Алгоритмы соцсетей поощряют шокирующий или скандальный контент, особенно когда его публикуют регулярно и целенаправленно. И война представляет благодатную почву для такого материала», — говорит он.
Введенная Илоном Маском премиум-подписка на X стимулирует такое поведение, считает Сардаризаде, потому что посты платных пользователей показываются первыми в лентах пользователей и потому что они получают долю рекламных доходов.
В результате реформ Маска платные пользователи Х смогли получить собственных платных подписчиков и, что еще существеннее, стали участниками программы по распределению доходов от рекламы. В ней выплаты пропорциональны просмотрам, лайкам и комментариям под их постами.
Цена платной подписки у разных инфлюенсеров варьируется от одного до пяти долларов. Например, Хинкл предлагает поддержать себя за три доллара в месяц (около 260 рублей). Владельцы аккаунтов не разглашают число своих платных подписчиков.
Доходы от рекламы могут быть на несколько порядков выше: WarMonitor, анонимный аккаунт, рекомендованный Маском и постивший антисемитские комментарии, в июле хвастался тем, что получил больше 16 тыс. долларов (больше 1,4 млн рублей) от Х в рамках распределения доходов от рекламы.