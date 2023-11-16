Парламент Испании выбрал Санчеса премьером и амнистирует сепаратистов Каталонии

Санчес, в свою очередь, утверждает, что амнистия позволит стране оставить в прошлом неприятные моменты и перевернуть эту страницу истории.

«Во имя Испании и ее интересов, а также для будущего нормального сосуществования испанцев мы собираемся объявить амнистию тем людям, которым грозит судебный иск в связи с процессом [по делу о независимости Каталонии], — заявил он в среду во время предвыборных дебатов в парламенте. — Эта амнистия принесет пользу многим людям, политическим лидерам, чьи взгляды я не разделяю и действия которых я отвергаю, а также сотням граждан, которые оказались вовлечены в этот процесс».

Этот шаг, добавил он, был не атакой на конституцию Испании, как утверждали его оппоненты, а скорее «демонстрацией ее силы».

«Испания будет обречена на раскол»

Однако председатель PP Альберто Нуньес Фейхоо заявил в четверг, что теперь, когда Санчес пошел на уступки движению за независимость, «зажглись все тревожные лампы демократии».

Контекст Фото: BBC

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