В список Нематериального культурного наследия Латвии внесен сбор грибов

Четыре ценности утверждены для включения в Национальный список НКМ в 2023 году. Две из них являются культурными объектами. Первый - культурное пространство Пиебалги, представленное муниципалитетом Цесиса. Жители Пиебалгского культурного пространства являются важнейшими носителями латвийской национальной идентичности в ее своеобразном облике, сложившемся благодаря переплетению древних навыков, специфики жизненного пространства и неустанной потребности в образовании и знаниях.

Другая заявка - культурное пространство Бартас - подана Управлением культуры самоуправления Южнокурземского края. Культурное пространство Бартас является важным культурно-историческим местом Латвии, где сохраняются, поддерживаются и возрождаются древние традиции.

Традиция ткачества поясов в Северной Латгалии, представленная Upītes jauniešu folkloras kopa, также одобрена для включения в список. Это один из древнейших видов плетения поясов, известный по всей Латвии, но особенно широко распространенный в Латгалии.

Сбор и использование грибов также были включены в список. Заявка была представлена Латвийским обществом микологов - как традиция национального значения, которая культивируется на всей территории Латвии и ассоциируется как со знанием природы, так и с кулинарными и другими навыками.