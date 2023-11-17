ФОТО ⟩ В Дарзциемсе обнаружили склад с подделками продукции для стирки Ariel

Полиция задержала этих лиц при погрузке поддельной продукции. В отношении водителей грузовиков были проведены процессуальные мероприятия, а двое граждан Литвы 1978 и 1990 годов рождения - члены международной преступной группировки, предположительно, имевшие отношение к производству этой продукции - были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В срочном порядке сотрудники криминальной полиции обыскали упомянутое помещение в Дарзциемсе, где злоумышленники хранили и расфасовывались поддельный порошок и жидкость для стирки, незаконно используя торговую марку Ariel.

Там же было обнаружено и изъято еще 22 тысячи кг стирального порошка и жидких веществ. Помимо поддонов с упаковочными заготовками под названием Ariel, при обысках были обнаружены рулоны наклеек, поддоны с листами картона, заклепки, клей и клеевые пистолеты, а также поддельные сопроводительные документы на груз.

​Отметим, что на момент задержания в полуприцеп грузовика задержанные уже успели загрузить 19 поддонов с сырьем и готовой продукцией.

По данным полиции, продукт предназначался для распространения в Европе.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 Уголовного закона - за незаконное использование товарного знака, иного отличительного знака или рисунка, подделку знака либо умышленное использование или распространение поддельного знака, если оно совершено в значительном размере или причинило значительный ущерб, а также если оно совершено группой лиц по предварительному сговору.