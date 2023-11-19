"Для меня Латвия пахнет свободой", - признается родившаяся на Сахалине Екатерина Ланская. "Латвия для меня пахнет морозом. Пипаркукас. А еще это приятный запах печек", - рассуждает белорус Иван Стрельцов. "Латвия пахнет свежим морским бризом", - подмечает Людмила Нацвлишвили из Киева.

Теперь это люди Латвии, которые когда-то и предположить не могли, что она станет их домом.

С признанием в любви к Латвии мы продолжаем поздравлять нашу страну в эту праздничную неделю, публикуя ответы героев документальных фильмов "Мы здесь" порталов RUS TVNET и Chayka.lv.