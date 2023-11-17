В Резекне застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка

В самоуправление он был избран по списку Союза зеленых и крестьян.

Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции поступила информация о смерти Любки.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс, который сейчас не находится в Латвии, подтвердил агентству LETA, что произошло убийство. Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются все возможные действия, чтобы задержать любого, кто связан с преступлением. Обстоятельства преступления примерно ясны, а мотив выясняется.

В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что в пятницу в 13:57 поступил вызов на место происшествия в Резекне, куда незамедлительно прибыла бригада медиков. В результате проведенного медиками на месте происшествия обследования была констатирована смерть пострадавшего от травм.

В службе не уточнили обстоятельства получения травм.

Между тем, в Резекне очевидцы сообщили о звуках стрельбы возле торгового центра.

По информации Firmas.lv, погибшему 1963 года рождения принадлежало деревообрабатывающее предприятие "Lūsēni" с фактическим адресом на улице Вароню в Резекне.

В прошлом году оборот предприятия составил 18 529 485 евро, а прибыль - 7 138 909 евро. Мужчина также работал в обществе Mežvidu līnis, обществе охотников Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе "Объединение крестьян- производителей Латгале".