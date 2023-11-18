Фото, Видео ⟩ Миериня: агрессия РФ против Украины угрожает Латвии и миру

Латвия ежедневно ощущает на своих границах гибридную угрозу со стороны Беларуси, поддерживающей российскую агрессию, отметила спикер.

Попытки создать внутриполитические кризисы и хаос с помощью дезинформации, кибератак и других элементов гибридной войны можно наблюдать и в других странах Европы и за ее пределами.

"Российская агрессия - это глобальная угроза, и ответ на нее также должен быть глобальным. Мы должны поддерживать максимальное усиление возможностей Украины, чтобы обеспечить поражение России на поле боя и скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнула спикер.

Она отметила, что необходимо способствовать укреплению НАТО, а значит, и безопасности Латвии, фактически завершив создание единого и свободного европейского пространства, в которое входит и Украина.

"Наш ответ на российскую агрессию и впредь будет мощным и решительным. Мы не должны допускать сомнений, предрассудков, промедления и усталости", - сказала Миериня.

Она поблагодарила союзников по НАТО за их присутствие и сотрудничество в деле укрепления безопасности Латвии и Балтийского региона.

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Спикер отметила, что уже приняты важные решения по укреплению Национальных вооруженных сил - о введении Службы государственной обороны, создании полигона "Селия", что позволит принимать более крупные военные подразделения союзников по НАТО.

Также она поблагодарила каждого жителя Латвии, который своим отношением, поступками и работой делает все, чтобы "мы гордились своей страной, уважали друг друга и чувствовали себя в безопасности в своем доме, на своей родине".

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