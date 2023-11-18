Фото и видео ⟩ На факельное шествие в Риге вышли тысячи людей

Шествие прошло по маршруту: бульвар Райниса, улица Кр. Барона, бульвар Аспазияс, бульвар Зигфрида Анны Мейеровица и ул. Кр. Валдемара. Финиш шествия был запланирован в том же месте, где оно и началось - у памятника Карлису Улманису.

Участники шествия держали в руках факелы, многие - и флаги Латвии. Звучали патриотичные латышские песни, которым многие подпевали. На шествие вышли люди разного возраста, в том числе и много семей с детьми, некоторые взяли с собой и собак. Воздух пах дымом от факелов.

Люди передвигались по проезжей части - на улицах на время шествия было ограничено и закрыто движение транспорта. За мероприятием следили сотрудники полиции.

Напомним, факельные шествия и другие акции в часть 105-летия провозглашения Латвийской Республики прошли по всей Латвии.