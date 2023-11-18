Видео ⟩ Украинское предприятие поздравило Латвию, подняв в небо латвийский флаг

На опубликованном Dronarium видео виден огромный флаг, который при помощи дрона летает в украинском небе, а на фоне звучит гимн Латвии.

В соцсетях предприятие написало: "Поздравляем наших хороших соседей с Днем независимости Латвийской Республики!".

"Братья, сегодня мы поднимаем ваш флаг в небо Украины, используя наши беспилотники, в знак благодарности за помощь в это сложное время и темные часы!

Этот особый день в истории вашей страны является свидетельством воли, силы и упорства латвийского народа. Мы видим, как Латвия благодаря усилиям многих поколений растет и развивается - это вдохновляет и поддерживает нас в нашей борьбе.

Пусть каждое новое утро несет вам новые достижения и радость, чтобы дух уважения и свободы всегда был с вами. С праздником!" - говорится в поздравлении.

Вітаємо наших добрих сусідів з Днем проголошення Латвійської Республіки та здіймаємо прапор на їх честь! https://t.co/LSXhdUW6h2 pic.twitter.com/excLaZAdO7 — Dronarium (@dronariums) November 18, 2023