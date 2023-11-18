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Фото ⟩ Праздничный концерт у памятника Свободы

rus.tvnet.lv
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Прозвучал праздничный концерт "Глас народа в песнях" ("Tautas balsis dziesmās") у памятника Свободы в Риге.

На концерте выступил объединенный мужской хор с дирижером Эдгаром Виталсом. Хор вместе с солистками Анце Краузе, Илзе Кюзуле-Скрастиней и Рутой Дудумой-Кирсе исполнили самые красивые латышские народные песни. Новые аранжировки специально для нового концерта создал композитор и пианист Янис Страздс, руководимая которым ритм-группа музицировала вместе с хором и солистками.

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