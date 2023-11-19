Видео ⟩ В Юрмале тысячи свечей создали "Дорогу света"

В ноябре на улице становится темно, и лучше всего видна освещенная дорога.

Именно поэтому Юрмала уже 20-й год подряд создает "Дорогу света" для Латвии. И взрослые, и маленькие горожане до наступления темноты выходят на улицу, чтобы зажечь тысячи свечей от Приедайне до Кемери.