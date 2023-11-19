Вс, 19.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Юрмале тысячи свечей создали "Дорогу света"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
"Дорога света" в Юрмале
"Дорога света" в Юрмале Фото: Ekrānšāviņš

Ежегодно в Юрмале государственный праздник отмечают созданием световой дорожки из тысяч свечей, сообщает программа LTV Panorāma.

В ноябре на улице становится темно, и лучше всего видна освещенная дорога.

Именно поэтому Юрмала уже 20-й год подряд создает "Дорогу света" для Латвии. И взрослые, и маленькие горожане до наступления темноты выходят на улицу, чтобы зажечь тысячи свечей от Приедайне до Кемери.

Видео: Сюжет программы Panorāma

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх