Видео ⟩ В Юрмале тысячи свечей создали "Дорогу света"

Ежегодно в Юрмале государственный праздник отмечают созданием световой дорожки из тысяч свечей, сообщает программа LTV Panorāma.
В ноябре на улице становится темно, и лучше всего видна освещенная дорога.
Именно поэтому Юрмала уже 20-й год подряд создает "Дорогу света" для Латвии. И взрослые, и маленькие горожане до наступления темноты выходят на улицу, чтобы зажечь тысячи свечей от Приедайне до Кемери.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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