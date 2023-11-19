СМИ сообщили о предварительном соглашении о приостановке боевых действий в секторе Газа, США опровергли эти заявления

По условиям подробного шестистраничного соглашения, все стороны конфликта приостанавливают боевые действия как минимум на пять дней, пока первые 50 (или более) из 239 заложников, как предполагается, будут освобождаться партиями каждые 24 часа, пересказывает слова издания, Русская служба BBC.

Как пишет издание, со ссылкой на слова арабских и других дипломатов, основные пункты оглашения были выработаны в ходе переговоров в Дохе между Израилем, США и ХАМАС, представленным катарскими посредниками.

При этом остается неясным, согласится ли Израиль временно приостановить наступление в Газе при наличии соответствующих условий, сообщает Washington Post.

Решение о согласии на сделку дается Израилю с трудом, сказал WP один человек, знакомый с ситуацией, который, как и другие, говорил на условиях анонимности. Хотя на премьера Израиля Нетаньяху оказывается сильное давление внутри страны с целью вернуть заложников домой, в Израиле также слышны громкие голоса тех, кто требует от правительства не торговаться за их освобождение, передает слова издания Русская служба BBC слова.

США опровергают сообщение Washington Post

"Сделки пока нет, но мы продолжаем усердно работать, чтобы ее заключить", - заявила пресс-секретарь Национального совета безопасности США Эдриен Уотсон, которую цитирует агентство Reuters.

Второй официальный представитель США также подтвердил агентству, что соглашение не было достигнуто.