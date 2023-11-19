Видео ⟩ Утром из-за ошибки диспетчера было отменено несколько поездов на маршруте Рига - Елгава

Были отменены рейсы в 7:40 из Риги и в 8:37 из Елгавы. Проблемы возникли перед остановочным пунктом "Далбе".

Как пояснили на предприятии Pasažieru vilciens, из-за ошибки диспетчера Latvijas dzelzceļš поезд, вышедший из Риги в 7:40, был направлен по железнодорожному пути, в контактной сети которого нет напряжения, поэтому электропоезд остановился перед остановочным пунктом "Далбе".

Принимая во внимание, что остановочный пункт "Далбе" находится в нескольких сотнях метров от места остановки поезда, пассажиры были вынуждены идти туда пешком, чтобы продолжить путь до Елгавы на следующем поезде. Этот поезд прибыл быстрее, чем было бы возможно прислать автобус, отметили на предприятии.

Pasažieru vilciens приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.