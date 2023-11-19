ТВ России: Путин примет участие в виртуальном саммите "большой двадцатки"

Помимо виртуального участия в G20, на следующей неделе Путин также посетит Минск, где пройдет мероприятие по линии ОДКБ, сообщил он на пленарном заседании культурного форума в Санкт-Петербурге.

Индия рассчитывает на участие многих лидеров

Последний очный саммит G20 прошел 9-10 сентября 2023 года в Индии, которая председательствовала в "большой двадцатке" с декабря 2022 года. Саммит G20 в ноябре 2024 года примет Бразилия.

После окончания саммита в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре встречу лидеров G20 в виртуальном формате. Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи сообщал, что уже разослал приглашения на онлайн-саммит "двадцатки" и рассчитывает, что в нем примут участие как можно больше лидеров стран объединения.

Путин хочет "не создавать проблемы друзьям"

Путин заявил 5 октября на Валдайском форуме, что воздержался от поездок на саммиты БРИКС и "двадцатки" с тем, чтобы "не создавать проблемы друзьям, которые их организуют".