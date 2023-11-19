Этой зимой в Риге откроются три лыжные трассы, а в Пурвциемсе - и каток

В этом году рижане с наступлением холодов смогут насладиться зимними радостями не только на лыжных трассах, но и на катке из естественного льда, сообщает Рижская дума.
Будет обеспечена и аренда инвентаря.
Этой зимой планируется оборудовать три лыжные трассы: в парке Узварас, на Луцавсале и у Рижской 84-й средней школы. Трассы на Луцавсале и парке Узварас будут созданы путем надувания искусственного снега, что возможно, если температура воздуха ниже -4 градусов. В свою очередь трасса в Пурвциемсе будет создана из естественного снега. На всех трассах будут доступны пункты аренды инвентаря. Лыжные трассы будут открыты каждый день с 10 до 21 часов.
В свою очередь на спортивной базе Рижской 84-й средней школы будет работать каток, созданный из естественного льда при температуре воздуха ниже -2 градуса. При соответственной температуре воздуха каток будет работать с 16 до 20 часов по рабочим дням и с 10 до 20 часов по выходным.
Также в этом году на территории Большой эстрады Межапарка будет проходить деятельность зимнего парка "Жагаркалнас".
Работы по обустройству трасс начаты во всех упомянутых местах. Лыжные трассы, а также каток начнут работать с начала декабря в случае подходящих погодных условий.
Актуальную информацию и контактную информацию можно найти на сайте sports.riga.lv.
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