Этой зимой в Риге откроются три лыжные трассы, а в Пурвциемсе - и каток

Этой зимой планируется оборудовать три лыжные трассы: в парке Узварас, на Луцавсале и у Рижской 84-й средней школы. Трассы на Луцавсале и парке Узварас будут созданы путем надувания искусственного снега, что возможно, если температура воздуха ниже -4 градусов. В свою очередь трасса в Пурвциемсе будет создана из естественного снега. На всех трассах будут доступны пункты аренды инвентаря. Лыжные трассы будут открыты каждый день с 10 до 21 часов.