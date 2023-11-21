Невеста покойного Валтерса Фриденбергса исполнила его последнее желание

Невеста Фриденбергса Кристине Паэгле поделилась публикацией в Facebook: "Пять лет назад (и даже спустя год) я не верила, что наступит день, когда я снова стану храброй, когда я почувствую подходящий момент - "Я готова". Но это происходит сегодня! У горя нет срока исцеления. Любовью к себе, творческой деятельностью - исцеляюсь. И не торопи себя. Не торопи того, кто скорбит. Будь рядом - лучше всего в молчании. Пусть эта песня останется в воспоминаниях. Пусть эта песня будет твоей, а не моей. Я оставляю тебя в ярких облаках, где души летают и ищут свое следующее место самореализации на земле".

Фото: facebook.com/kristine.paegle.9

Паэгле подтвердила изданию Kas Jauns, что в октябре этого года она развеяла прах музыканта в океане. Напомним, два года назад родственники Фриденбергса судились из-за наследства. Также возник вопрос о заработках музыканта.

Галерея: Мемориал Валтерса Фриденбергса

Кристине рассказала, что неожиданно появившиеся после смерти Валтерса родственники хотели захоронить часть праха на семейном кладбище.