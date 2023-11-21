Невеста покойного Валтерса Фриденбергса исполнила его последнее желание

17 октября исполнилось пять лет с тех пор, как 30-летний музыкант Валтерс Фриденбергс скончался после борьбы с раком. Недавно его невеста исполнила последнее желание музыканта.
Невеста Фриденбергса Кристине Паэгле поделилась публикацией в Facebook: "Пять лет назад (и даже спустя год) я не верила, что наступит день, когда я снова стану храброй, когда я почувствую подходящий момент - "Я готова". Но это происходит сегодня! У горя нет срока исцеления. Любовью к себе, творческой деятельностью - исцеляюсь. И не торопи себя. Не торопи того, кто скорбит. Будь рядом - лучше всего в молчании. Пусть эта песня останется в воспоминаниях. Пусть эта песня будет твоей, а не моей. Я оставляю тебя в ярких облаках, где души летают и ищут свое следующее место самореализации на земле".
Паэгле подтвердила изданию Kas Jauns, что в октябре этого года она развеяла прах музыканта в океане. Напомним, два года назад родственники Фриденбергса судились из-за наследства. Также возник вопрос о заработках музыканта.
Галерея: Мемориал Валтерса Фриденбергса
Кристине рассказала, что неожиданно появившиеся после смерти Валтерса родственники хотели захоронить часть праха на семейном кладбище.
"Они также создали памятник - латышский крест, который установлен рядом с местом захоронения бабушки Валтерса. Сделали как хотели, но там только мемориал. Это очень приятно, если это кому-то поможет, и такой мемориал необходим, но мне было важно, чтобы то, что хотел Валча, было полностью исполнено. Он не хотел, чтобы его хоронили и создавали физическое место. И данное обещание было для меня важным и священным, потому что Валтерс остался в наших сердцах", - сказала Паэгле.
"У нас по-разному было. Были не только обвинения по имущественным вопросам, у меня в суде хотели отобрать урну с прахом, которая была, собственно, единственной моей вещью, и еще было обещание, которое я дала. Поэтому потребовалось время, чтобы выиграть с помощью судов, защитников, а также финансовых вложений. И только тогда я смогла осознать, что никто его у меня не отобрал и не вырвал из моих рук.
Происходило сумасшествие, потому что они также приходили домой и хотели забрать его. Когда все утихло, я и почувствовала, что готова, и поехала в Португалию".
Уже сообщалось, что после длительной борьбы с раком 17 октября 2018 года в возрасте 30 лет скончался музыкант и телеведущий Валтерс Фриденбергс. Публичное прощание с ним состоялось 26 октября, когда Валтерсу исполнился бы 31 год.
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