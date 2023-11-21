В Литве отец выбросил младенца из окна. Ребенок в коме

В воскресенье, 19 ноября, пятимесячный ребенок был доставлен в детскую больницу в Каунасе (Литва) с тяжелыми травмами, потому что в субботу, 18 ноября, отец выбросил его из окна, сообщает литовское СМИ 15min.lt.
Врачи сообщают, что состояние младенца критическое. Из-за травм ребенку невозможно сделать операцию, которая обычно проводится в таких ситуациях.
Литовская полиция начала расследование в связи с инцидентом. По их данным, в Клайпеде утром в субботу, 18 ноября, ребенка выбросил из окна его 25-летний отец. Утром малыша сразу же доставили в Клайпедскую детскую больницу, где его начали реанимировать.
В воскресенье, 19 ноября, его перевели в детскую больницу в Каунасе. В результате падения младенец получил тяжелые травмы головы и внутренних органов. Врачи полагают, что перед падением малыш также мог получить травму - его могли несколько раз ударить.
Отца ребенка задержали на 14 суток в понедельник, 20 ноября. Сейчас он помещен в психиатрическую клинику. 25-летний мужчина ранее уже привлекался полицией - в 14 лет он вместе с другом избил бездомного.
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