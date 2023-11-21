В Литве отец выбросил младенца из окна. Ребенок в коме

Врачи сообщают, что состояние младенца критическое. Из-за травм ребенку невозможно сделать операцию, которая обычно проводится в таких ситуациях.

Литовская полиция начала расследование в связи с инцидентом. По их данным, в Клайпеде утром в субботу, 18 ноября, ребенка выбросил из окна его 25-летний отец. Утром малыша сразу же доставили в Клайпедскую детскую больницу, где его начали реанимировать.

В воскресенье, 19 ноября, его перевели в детскую больницу в Каунасе. В результате падения младенец получил тяжелые травмы головы и внутренних органов. Врачи полагают, что перед падением малыш также мог получить травму - его могли несколько раз ударить.

Отца ребенка задержали на 14 суток в понедельник, 20 ноября. Сейчас он помещен в психиатрическую клинику. 25-летний мужчина ранее уже привлекался полицией - в 14 лет он вместе с другом избил бездомного.