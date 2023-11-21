Решающим критерием при формировании школьной сети станет количество учащихся

Минимальная численность учащихся в классах будет определяться на основе оптимального подхода к комплектованию классов в зависимости от места расположения образовательного учреждения и одной из четырех групп классов.

Согласно концепции МОН, в группах 1-6-х классов будет действовать принцип "образование ближе к дому", когда ребенок должен тратить на дорогу до школы на транспорте самоуправления не более 40 минут.

В группах 7-9-х и 10-12-х классов расстояние между образовательными учреждениями не должно превышать 50 км, а время на дорогу в одну сторону - не более 55-60 минут.

На этапе среднего образования самоуправления также должны будут обеспечить доступность обучения по крайней мере в одной средней школе на своей территории, либо, если количество учащихся в этой школе не достигает минимального количества, обеспечить доступность среднего образования для учащихся в соседнем самоуправлении.

Согласно концепции МОН, в Риге, Даугавпилсе, густонаселенных регионах, городах государственного значения и некоторых самоуправлениях столичного региона минимальное количество учащихся во всех четырех группах классов должно составлять не менее 120 человек.