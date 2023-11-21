Решающим критерием при формировании школьной сети станет количество учащихся

Количество учащихся станет определяющим критерием при формировании школьной сети, говорится в докладе Министерства образования и науки (МОН) "Комплексные решения по обеспечению качественного образования в основной и средней общеобразовательной школе", который правительство приняло к сведению.
Минимальная численность учащихся в классах будет определяться на основе оптимального подхода к комплектованию классов в зависимости от места расположения образовательного учреждения и одной из четырех групп классов.
Согласно концепции МОН, в группах 1-6-х классов будет действовать принцип "образование ближе к дому", когда ребенок должен тратить на дорогу до школы на транспорте самоуправления не более 40 минут.
В группах 7-9-х и 10-12-х классов расстояние между образовательными учреждениями не должно превышать 50 км, а время на дорогу в одну сторону - не более 55-60 минут.
На этапе среднего образования самоуправления также должны будут обеспечить доступность обучения по крайней мере в одной средней школе на своей территории, либо, если количество учащихся в этой школе не достигает минимального количества, обеспечить доступность среднего образования для учащихся в соседнем самоуправлении.
Согласно концепции МОН, в Риге, Даугавпилсе, густонаселенных регионах, городах государственного значения и некоторых самоуправлениях столичного региона минимальное количество учащихся во всех четырех группах классов должно составлять не менее 120 человек.
В Добеле, Гулбене, Кулдиге, Лимбажи, Ливаны, Мадоне, Икшкиле, Лиелварде, Прейли, Салдусе и Талси количество учащихся в группах 1-9-х классов должно составлять 60 человек, а в группах 10-12-х классов - 120 человек. В пригородах и поселках минимальное число учащихся в группах 1-3-х и 4-6-х классов должно составлять 30 человек, в 7-9-х классах - 45 человек, в 10-12-х - 60 человек.
В сельских и малонаселенных районах число учащихся в трех группах классов до 9-го класса должно составлять 30 человек, а в средней школе - 60. В приграничных самоуправлениях число учащихся в классах до 9-го класса будет определять самоуправление, а в 10-12-х классах должно быть не менее 60 учащихся.
МОН обязуется до 15 января 2024 года определить график необходимых действий и решений, а также график и источники финансирования реорганизации школьной сети.
Концепцию МОН о развитии сети школ критикуют представители ряда самоуправлений. Наибольшие разногласия вызывают критерии для группы 7-9-х классов - по мнению местных властей, предусмотренное минимальное количество учеников может привести к тому, что ряд основных и средних школ будут реорганизованы в начальные, поскольку не смогут выполнить критерии.
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