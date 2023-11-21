Видео ⟩ Около торгового центра в Риге мужчина попытался покончить с собой, выстрелив в голову

На место происшествия прибыли две машины полиции. Возле красного автомобиля Audi были видны кровь и бутылка с напитком.

По неофициальной информации, мужчина поссорился с женой, которая после конфликта зашла в магазин. Затем мужчина направил пистолет себе в голову и выстрелил.

Жена, выйдя из магазина, сразу же вызвала медиков, которые в тяжелом состоянии доставили мужчину в больницу. Представители полиции подтвердили, что огнестрельное ранение мужчина получил в результате собственных действий.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет программы Degpunktā