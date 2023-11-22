Северная Корея утверждает, что запустила разведывательный спутник

Северная Корея, судя по всему, запустила на орбиту свой собственный спутник-разведчик. Об этом сообщили власти Южной Кореи через несколько часов после того, как Пхеньян предупредил Японию о возможном пуске.
В связи с этим жителям острова Окинава было рекомендовано укрыться в бомбоубежищах, однако это указание было отменено после того, как ракета перелетела остров и удалилась в сторону Тихого океана.
Пуск был осуществлен ранее ожидавшегося срока. Пхеньян предупредил Японию, что он может произойти в любое время в течение 9 дней начиная со среды и до полуночи 30 ноября по местному времени.
Если подтвердится, что ракета несла спутник-разведчик, это будет уже третья подобная попытка Северной Кореи в этом году. Однако пока что не ясно, была ли последняя попытка успешной.
Ранее Япония говорила, что вместе с Южной Корее и США будет всеми силами убеждать Пхеньян не проводить этот пуск, который нарушил бы резолюции ООН.
Служба береговой охраны Японии сообщила, что Пхеньян уведомил о трех морских зонах, где судя по всему должны были упасть обломки ракеты-носителя, выводившей на орбиту спутник-разведчик.
Две из них находятся к западу от Корейского полуострова, а третья — к востоку от филиппинского острова Лусон.
Южнокорейское командование также предупредило, что Сеул предпримет необходимые меры в случае запуска ракеты.
Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну позарез нужен свой спутник-разведчик на орбите, чтобы отслеживать из космоса возможные удары по Северной Корее и с более высокой точностью рассчитывать собственные.
Однако Совет Безопасности ООН запретил Пхеньяну выводить на орбиту спутники из опасений, что это может стать предлогом для испытаний новых ракетных технологий в военных целях.
Южная Корея, подобравшая обломки после первой попытки Северной Кореи в мае запустить спутник, заявила, что это не был спутник военного назначения. После второй неудачной попытки в августе Пхеньян заявил, что предпримет очередную попытку в октябре, но не сделал этого.
После сентябрьской встречи в Москве с Ким Чен Ыном президент Владимир Путин отметил, что Россия могла бы помочь Северной Корее со строительством спутников, однако остается неясным, что конкретно было обещано Пхеньяну.
В начале ноября Южная Корея объявила о собственных планах по запуску спутника-разведчика к концу месяца. Его должна будет вывести на орбиту ракета-носитель американской компании SpaceX. Судя по всему, это будет первый из пяти спутников-разведчиков, которые Сеул намеревается запустить в космос к 2025 году.
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