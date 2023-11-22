Северная Корея утверждает, что запустила разведывательный спутник

Южнокорейское командование также предупредило, что Сеул предпримет необходимые меры в случае запуска ракеты.

Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну позарез нужен свой спутник-разведчик на орбите, чтобы отслеживать из космоса возможные удары по Северной Корее и с более высокой точностью рассчитывать собственные.

Однако Совет Безопасности ООН запретил Пхеньяну выводить на орбиту спутники из опасений, что это может стать предлогом для испытаний новых ракетных технологий в военных целях.

Южная Корея, подобравшая обломки после первой попытки Северной Кореи в мае запустить спутник, заявила, что это не был спутник военного назначения. После второй неудачной попытки в августе Пхеньян заявил, что предпримет очередную попытку в октябре, но не сделал этого.

После сентябрьской встречи в Москве с Ким Чен Ыном президент Владимир Путин отметил, что Россия могла бы помочь Северной Корее со строительством спутников, однако остается неясным, что конкретно было обещано Пхеньяну.

В начале ноября Южная Корея объявила о собственных планах по запуску спутника-разведчика к концу месяца. Его должна будет вывести на орбиту ракета-носитель американской компании SpaceX. Судя по всему, это будет первый из пяти спутников-разведчиков, которые Сеул намеревается запустить в космос к 2025 году.

Конекст Фото: BBC