Революция роз: как смотрят на нее в Грузии 20 лет спустя

Однако нападки властей на представителей неправительственного сектора, активистов и западных доноров не прекратились, а в октябре этого года даже стали частью расследования Службы госбезопасности по делу о заговоре с целью насильственного свержения государственной власти.

Бидзина Иванишвили и лидеры «Грузинской мечты» во время предвыборной компании 2012 года Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Лука Цуладзе после долгой паузы снова оказался на акции 7 ноября 2007 года. По его словам, в самих митингах, которые тогда проводила оппозиция, он не участвовал, но пошел на акцию в знак протеста против применения чрезмерной силы при разгоне в центре Тбилиси демонстрантов.

«До этого были и другие случаи, которые вызывали у меня недовольство. Были необдуманные шаги и применение излишней силы со стороны властей. На каком-то этапе они поверили, что незаменимы, — говорит он. — С позиции сегодняшнего дня многое более-менее понятно, нет такой негативной реакции у меня, но было много несправедливости, и тогда мне казалось это каким-то предательством, как будто они свернули с пути, за который мы боролись [в 2003 году]».

Смену власти в Грузии в 2012 году он поначалу считал позитивным событием, но со временем у него стало появляться все больше сомнений на этот счет.