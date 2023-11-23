Сергей Миронов с женой вывезли из оккупированного Херсона девочку, записали себя ее родителями и сменили ей имя

Маргариту забрали из дома ребенка в Херсоне, когда ей было 10 месяцев Фото: BBC

По данным «Важных историй», официально детей вывозили из Херсона для «обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации».

В декабре 2022 года Сергей Миронов и его на тот момент уже официальная (и пятая по счету) супруга оформили Маргарите документы, согласно которым, они — ее родители. Помимо этого, они сменили девочке имя — в российском свидетельстве о рождении она стала «Мариной Мироновой», местом рождения записали подмосковный Подольск. Это первый подобный случай, о котором стало известно.

Процесс удочерения можно проследить по документам, которые оказались в распоряжении журналистов.

Для того, чтобы усыновить ребенка в России, потенциальные приемные родители должны обратиться в суд. Так, дело, касающееся Марины Прокопенко в ноябре прошлого года рассмотрел Подольский городской суд Московской области. Заинтересованным лицом по нему проходила жена Миронова Инна Варламова, а заявителем было управление подмосковного Минсоцразвития № 16. Ранее это управление запрашивало у Херсонского дома ребенка документы, подтверждающие, что Маргарита и Илья остались без попечения родителей.

О судьбе Ильи Ващенко после того, как его привезли в Россию, известно меньше. «Важные истории» пишут, что в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении.

Журналисты обращались к Миронову и Варламовой за комментариями, они не пожелали их предоставить.

«Геноцид и военное преступление»