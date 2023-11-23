Катар подтверждает, что перемирие в секторе Газа начнется в пятницу утром

"Пауза начнется в пятницу в 7:00 (по местному и латвийскому времени) и первая партия заложников мирных жителей будет передана в тот же день, примерно в 16:00", - сказал представитель пресс-службы ведомства Маджид аль-Ансари, добавив, что будут освобождены 13 человек - женщины и дети.

Группировка ХАМАС подтвердила, что в пятницу, в 7:00, начнется перемирие.

Ранее, в среду, сообщалось, что правительство Израиля утром одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении четырехдневного огня, освобождении из плена 50 захваченных группировкой в Израиле заложников и освобождении 150 палестинцев из израильских тюрем.

Хотя многие ожидали, что это соглашение вступит в силу в четверг, израильское должностное лицо утром в четверг сказало, что прекращения огня "до пятницы" не произойдет.

Соглашение сторон также предусматривает, что Израиль разрешит доставлять в сектор Газа большее количество гуманитарной помощи.

По соглашению, освобождаемыми заложниками станут женщины и дети, а освобождаемыми из тюрем палестинцами станут женщины и мальчики до 18 лет.