Стамбульская конвенция была неправильно переведена на латышский язык

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на латышский язык была переведена в 2019 году. В этом году Центр госязыка по просьбе Минблага провел пересмотр сделанного в 2019 году перевода на латышский язык и уточнение перевода в соответствии с поданными комментариями о неточном переводе.

Пересмотренный перевод конвенции планируется направить юридической комиссии Сейма для присоединения к законопроекту "О конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье".

Юридическая комиссия Сейма 22 ноября поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий ратификацию в Латвии Стамбульской конвенции c оговоркой.

Ратификацию конвенции поддерживают только коалиционные фракции, оппозиция выступает против.