Стамбульская конвенция была неправильно переведена на латышский язык

Несколько лет на латышский язык не была правильно переведена так называемая Стамбульская конвенция, или конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, следует из представленного на согласование Министерства благосостояния проекта протокольного постановления заседания Кабинета министров.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на латышский язык была переведена в 2019 году. В этом году Центр госязыка по просьбе Минблага провел пересмотр сделанного в 2019 году перевода на латышский язык и уточнение перевода в соответствии с поданными комментариями о неточном переводе.
Пересмотренный перевод конвенции планируется направить юридической комиссии Сейма для присоединения к законопроекту "О конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье".
Юридическая комиссия Сейма 22 ноября поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий ратификацию в Латвии Стамбульской конвенции c оговоркой.
Ратификацию конвенции поддерживают только коалиционные фракции, оппозиция выступает против.
Согласно планам правящей коалиции, конвенцию предполагается утвердить с оговоркой о том, что при ее реализации Латвия будет применять включенные в Конституцию ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, защиты и поддержки равноправия женщин и мужчин, брака, семьи, родителей и прав детей.
Разработавшее проект закона Министерство благосостояния отмечает, что конвенция определяет всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.
Конвенция требует от государств-членов разработки согласованной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществления межведомственного сотрудничества с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.
Конвенция также требует привлечения всех компетентных государственных органов и служб для скоординированного решения проблемы насилия в отношении женщин и насилия в семье путем разработки правил, регулирующих сотрудничество. Также подчеркивается необходимость сбора статистических данных о случаях насилия в отношении женщин и насилия в семье.
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