Беспорядки в Дублине после нападения, в котором пострадали пять человек, в том числе дети

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что полиция задержала подозреваемого.

Представители ирландской полиции сообщили, что у них есть определенная версия произошедшего, но не уточнили, какая именно. В связи с произошедшим больше никто не разыскивается.

Место происшествия - Парнелл-сквер-Ист Фото: PA Media

Контекст Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

Представитель Garda Суперинтендент Лиам Джерати в ходе пресс-конференции сообщил, что, хотя расследование еще находится на ранней стадии, полиция уверена, что нападение не было террористическим актом.

По его словам, сотрудникам еще предстоит установить причины нападения.

Лиам Джерати также подтвердил, что в ходе нападении был использован нож.

Между тем газета The Irish Times сообщила, что у задержанного самого были серьезные ранения, которые, он, судя по всему, нанес сам себе.

Также сообщается, что мужчина пытался напасть на нескольких молодых людей около школы, пока не вмешались прохожие.