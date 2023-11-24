Сколько могут зарабатывать блогеры в Латвии?

Страздиньш пишет, что уже более двух месяцев является партнером YouTube, где каждая тысяча просмотров рекламы приносит 1,36 евро. "Технологии - одна из самых прибыльных категорий, у других цифры будут меньше", - подчеркивает он.

Страздиньш утверждает, что те, кто регулярно публикует видео и чьи видео просматривают десятки тысяч раз, могут заработать около 100 евро за видео.

"Но, конечно, собственный контент инфлюенсеров не является основным источником прибыли. Коллаборации - да. И вы даже не представляете, сколько можно заработать на коллаборациях", - пишет Страздиньш.

Он упоминает, что сотрудничал с латвийским мобильным оператором. "Цифры немаленькие. Я не буду называть точные цифры, чтобы не нарушать контракты, но скажу так - я в Латвии относительно малоизвестный человек, но даже мне платят сотни за полутораминутное видео. Несколько сотен.

Выступления на конференциях - снова несколько сотен. Но до тысяч я не доходил".

Однако в разговорах с "настоящими инфлюенсерами" он выяснил, что его суммы незначительны.

"Известные люди за видео получают тысячи. Иногда даже десятки тысяч. И не только деньги, иногда это и товары от спонсоров. Например, техника и автомобили".

Технологический энтузиаст пришел к выводу, что на работе инфлюенсера можно зарабатывать, но популярность создателя контента измеряется количеством подписчиков в Instagram. "Редко кто-то интересуется Twitter, YouTube и прочей "ерундой", - говорит Страздиньш.

Cik pelna satura veidotāji?



Veicu eksperimentu, un te būs pavediens ar atziņām un informāciju par to, cik var nopelnīt, esot ietekmelim/influencerim (lai kā man nepatiktu šie termini) 🧵



Sāksim ar YouTube! Nu jau vairāk nekā divus mēnešus esmu YouTube partneris. pic.twitter.com/jqg0kokQaf — Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) November 23, 2023