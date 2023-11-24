СМИ: РФ и Китай планируют построить подводный тоннель между Крымом и Россией

СМИ пишут, что цель проекта - построить соединение, которое было бы защищено от украинских атак. Переговоры по проекту начались в конце октября после опасений по поводу уязвимости печально известного Крымского моста. Вооруженным силам Украины дважды удавалось совершить на него нападения.

Правда, официальные лица США подчеркивают, что построить такой тоннель в зоне боевых действий будет очень сложно и дорого - его стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов США. Эксперты подчеркивают, что у России в любом случае есть смысл его строить, ведь вероятность того, что Крымский мост снова подвергнется атаке, очень высока.

Реализация проекта также является политически и экономически рискованным шагом для Китая, который никогда официально не признавал аннексию Крыма и поэтому может подвергнуться санкциям со стороны Евросоюза и США.

Перехваченные украинскими спецслужбами электронные письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших китайских строительных компаний согласилась участвовать в строительстве тоннеля.