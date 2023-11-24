Кирсис: Рига должна стать научным центром мирового масштаба

В качестве существенной проблемы Кирсис указывает депопуляцию. Этот процесс должен быть остановлен. Чем больше жителей будет в Риге, тем она будет состоятельнее и сможет инвестировать в более удобную и привлекательную городскую среду.

С этим связана и задача решения жилищных проблем. Это обязательное условие для того, чтобы больше людей выбрали Ригу своим местом жительства. "Чтобы сдвинуть этот процесс, я намерен разработать план действий и добиться эффективного сотрудничества всех сторон, участвующих в жилищных делах", - отметил Кирсис.

Руководитель оппозиционной фракции "Прогрессивных" Мартиньш Коссович заявил агентству LETA, что работу Кирсиса надо оценивать не по последним 100 дням, а за все три года, когда он отвечал за сферу развития города и сообщения.

В качестве бросающих тень на нынешнего мэра тем Коссович обозначил скандал с разбазариванием средств самоуправления в департаменте сообщения, назревающий скандал о возможной потере нескольких миллионов евро средств Евросоюза в проекте ревитализации Скансте, а также демонтаж навесов на остановках общественного транспорта и неспособность решить проблему.

По сравнению с предыдущим мэром Мартиньшем Стакисом ("Прогрессивные"), по замечанию Коссовича, сейчас у власти в Риге мэр, абсолютно лишенный амбиций.

В свою очередь, политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский отмечает, что главная разница между думой под руководством Стакиса и нынешней заключается в том, что стало меньше пустых и громких разговоров.

Жители от них устали и хотят дождаться реальных результатов. На данном этапе кажется, что лицо Риги постепенно меняется к лучшему: строятся новые центры, завершаются объекты инфраструктуры и нет уже того ощущения, которое было раньше, что все становится только хуже, отметил Раевский.

Как сообщалось, после разногласий между крупнейшими фракциями Рижской думы "За!/Прогрессивные" и "Нового Единства" в этом году распалась коалиция, называвшая себя коалицией перемен. Стакис подал в отставку с поста мэра, а на его место 17 августа был избран Кирсис.