Видео ⟩ На портале объявлений продается чудо-средство от болезней. Легально ли это?

Зритель программы Bez Tabu Дайнис, исследуя портал объявлений, заметил, что барсучий жир продается в разделе "Продукты питания". Мужчина сообщил программе, что он из сельской местности и что, если он хочет что-то продать - например, яйца, то они должны соответствовать определенным требованиям.

По его словам, барсучий жир продается нелегально. Дайнис отметил, что банка объемом 0,5 литра стоит около 30-40 евро.

Мужчина обеспокоен, поскольку в тексте рекламы говорится, что барсучий жир способствует улучшению здоровья и может применяться как внутрь, так и наружно.

Программа Bez Tabu действительно нашла на сайте объявлений нескольких продавцов, торгующих барсучьим жиром. Программа решила связаться с некоторыми из них.

Один из продавцов рассказал, что барсучий жир помогает укрепить иммунную систему, вылечить простуду, его также можно наносить на разные части тела.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы Инга Платпире утверждает, что ни один из этих торговцев не оформил необходимые документы для продажи продукта. Также каждое добытое животное должно пройти ветеринарный осмотр.

Теоретически барсук живет около семи лет, однако чаще всего животные погибают гораздо быстрее, неудачно попадая под колеса автомобилей. Представитель Рижского зоопарка считает, что это этический вопрос.

Гастроэнтеролог говорит, что к нему приходили пациенты и рассказывали, что употребляют барсучий жир. Врач достаточно скептически относится к народной медицине.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu