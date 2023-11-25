Горящие автомобили и разграбленные магазины: что произошло в Дублине

Ирландская полиция арестовала 34 человека после беспорядков, устроенных, как сказано, «группой хулиганов» в Дублине в ночь на пятницу.
Протесты начались после того, как в четверг днем трое детей и помощница учителя были ранены в результате нападения с ножом в центре города.
Двое из пяти человек, пострадавших в результате поножовщины возле начальной школы на Парнелл-сквер, находятся в критическом состоянии.
Это пятилетняя девочка и работница школы, которая пыталась защитить детей от нападавшего своим телом.
Спустя несколько часов после инцидента протестующие, скандирующие антииммигранские лонзунги, схлестнулись с полицией. За ночь они разгромили 11 полицейских машин, серьезно повредили 13 магазинов и разграбили еще несколько.
В ходе более чем трехчасовых беспорядков несколько полицейских получили ранения. Были подожжены три автобуса и трамвай.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в беспорядках приняли участие около 500 человек.
Он заявил, что они «опозорили» Ирландию, и пообещал в течение нескольких недель принять новые законы, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Мотивы нападения неясны
Нападение с ножом произошло возле начальной школы Gaelscoil Choláiste Mhuire в центре города, после 13:40 по местному времени в четверг.
Злоумышленник с ножом напал на группу маленьких детей, выстраивавшихся в ряд.
Курьер по доставке еды на заказ помог остановить нападавшего — он снял шлем и стал бить его.
«[Я] просто ударил его по голове изо всех сил, и он упал», — сказал Кайо Бенисио, родом из Бразилии.
Вскоре нападавший был задержан полицией, у него самого были ножевые раны.
«Предположения, полные ненависти»
Начальник полиции Ирландии Дрю Харрис обвинил в беспорядках «сумасшедшую хулиганскую группировку, движимую крайне правой идеологией».
Он добавил, что вспышка насилия произошла после того, как в соцсетях начала циркулировать информация о произошедшем нападении. На основе этой информации, по словам шефа полиции, были сделаны «предположения, заряженные ненавистью».
Судя по всем, в сети были ложные утверждения о том, что нападавший был иностранцем.
Источники сообщили Би-би-си, что мужчина, подозреваемый в совершении нападения, которому за 40, является гражданином Ирландии, прожившим в стране 20 лет.
«Таких событий мы не видели десятилетиями», — сказал комиссар ирландской полиции (An Garda Síochána).
«Очевидно, что люди были радикализованы через социальные сети», — добавил он.
Тридцать два человека уже предстали перед судом Дублина в связи с беспорядками.
Это 28 мужчин и четыре женщины, им всем предъявлены обвинения, включающие преступления с применением оружия, нарушения общественного порядка и кражу одежды и сигарет.
Президент Ирландии Майкл Хиггинс осудил нападение и последовавшие за ним беспорядки.
«Жители Дублина были в шоке»
Комментарий Айофе Мор, корреспондента Би-би-си в Дублине:
После инцидента около школы в приложениях WhatsApp, Telegram и Signal распространились определенные слухи, и крайне правые активисты решили, что надо устроить протест на месте преступления.
Но акция протеста переросла в бунт, и его участники, в том числе дети и молодежь, вскоре заполонили большую часть центра Дублина.
Уже в течение нескольких месяцев были реальные опасения, что может произойти нечто подобное.
Число крайне правых в Ирландской Республике выросло, и они невероятно осмелели — недавно они провели акцию протеста возле ирландского парламента.
Но масштаб беспорядков в четверг вечером был на уровне, невиданном в Дублине за последние десятилетия, и жители города были в шоке.
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«Нация встревожена и напугана»
Пожарная бригада Дублина сообщила, что пожарная машина, прибывшая на место инцидента, позже подверглась нападению участников беспорядков.
Джефф МакЭвой из пожарной службы сказал: «Одним из первых звонков, на который отреагировал грузовик [после вызова на место происшествия у школы], был взрыв бензина в центре для беженцев».
Он сказал, что пожарную машину забрасывали бутылками с зажигательной смесью и были по ней железными предметами, пока пожарные работали на месте взрыва.
В интервью журналистам комиссар Харрис отрицал, что полиция не смогла защитить дублинцев и город от насилия.
«Мы не могли ожидать, что на ужасное преступление — нападение на школьников и их учительницу — будет такой ответ», — отметил он.
Премьер-министр Ирландии сказал, что нация «встревожена и напугана» бунтами.
«Вчера мы пережили два ужасных нападения: первое — нападение на невинных детей; второе — нападение на наше общество и верховенство закона», — сказал Лео Варадкар.
«Каждое из этих нападений позорило наше общество и позорило тех, кто в нем участвовал, а также причинило невероятную боль тем, кто стал жертвой насилия».
Варадкар заявил, что мотивы бунтовщиков не имеют ничего общего с ирландским патриотизмом.
«Их первой реакцией на ножевое ранение пятилетнего ребенка был поджог нашего города, нападение на магазины и на наших сотрудников полиции», — сказал он.
Глава правительства пообещал использовать «все возможности закона для наказания виновных», но добавил, что ирландское законодательство о преступлениях на почве ненависти «не соответствует эпохе социальных сетей».
Свидетельница бунтов, Патрисия МакБрайд из Лондондерри, сказала, что участниками беспорядков были в основном подростки и молодые люди.
«Но что тревожно, так это то, что их подстрекали люди старшего поколения», — сказала она Би-би-си.