Горящие автомобили и разграбленные магазины: что произошло в Дублине

После инцидента около школы в приложениях WhatsApp, Telegram и Signal распространились определенные слухи, и крайне правые активисты решили, что надо устроить протест на месте преступления.

Но акция протеста переросла в бунт, и его участники, в том числе дети и молодежь, вскоре заполонили большую часть центра Дублина.

Уже в течение нескольких месяцев были реальные опасения, что может произойти нечто подобное.

Число крайне правых в Ирландской Республике выросло, и они невероятно осмелели — недавно они провели акцию протеста возле ирландского парламента.

Но масштаб беспорядков в четверг вечером был на уровне, невиданном в Дублине за последние десятилетия, и жители города были в шоке.

Контекст графика Фото: BBC

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«Нация встревожена и напугана»

Магазин в Дублине Фото: BBC

Пожарная бригада Дублина сообщила, что пожарная машина, прибывшая на место инцидента, позже подверглась нападению участников беспорядков.

Джефф МакЭвой из пожарной службы сказал: «Одним из первых звонков, на который отреагировал грузовик [после вызова на место происшествия у школы], был взрыв бензина в центре для беженцев».

Он сказал, что пожарную машину забрасывали бутылками с зажигательной смесью и были по ней железными предметами, пока пожарные работали на месте взрыва.